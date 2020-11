Což hráči nezažili od 12. října, kdy se český sport kvůli šířící se pandemii koronaviru zcela zastavil, přičemž v halách se nesmělo ani trénovat.

Od středy se to mění.

Hokejoví profíci se dle vládou udělené výjimky mohou znovu věnovat své práci. A jedná se i o urychleném obnovení bojů v extralize. Bez diváků, za velmi přísných hygienických pravidel a s plošným testováním všech aktérů.

„Tréninky v hale máme zatím naplánované do konce týdne ve standardním dopoledním režimu, nicméně jsme připraveni reagovat i na případný restart extraligy. Nevidím důvod, proč bychom už o víkendu nemohli hrát,“ prohlásil v reakci na čerstvé vládní nařízení Ladislav Čihák, hlavní trenér extraligového áčka Škody Plzeň.

Momentálně asi nejvíc pociťuje úlevu. „Stoprocentně, všichni jsme na to čekali a jsme rádi, že můžeme znovu využívat vlastní led, který byl měsíc bez užitku. Hlavně pro hráče je to zadostiučinění, že po té dlouhé době, kdy stáli, se mohou zase naplno věnovat své práci,“ zdůraznil plzeňský kouč.

Škodovka hrála zápas naposledy 9. října v Brně, kde se po výhře nad Kometou vyhoupla do čela extraligy. Pak ale přišla stopka a improvizace v tréninku.

Indiáni kombinovali přípravu na suchu s tréninky na nekrytém ledě v Dobříši.

„Za možnost trénovat v Dobříši jsem strašně rád. S chlazením tam začali o měsíc dříve než obvykle, přišli s nabídkou a i díky vedení našeho klubu jsme získali solidní podmínky k přípravě. Tamní chlapi se o nás skvěle starali a všem chci hlavně poděkovat,“ zdůraznil Ladislav Čihák.

A to i přesto, že kvalitu venkovního ledu často určovalo počasí – na přelom října a listopadu nebývale teplé s deštěm.

„Jasně že trénovat v hale je příjemnější. A i když třeba jako teď v pondělí led v Dobříši kvůli počasí roztál a my jsme museli řešit náhradní variantu, tak si možnosti přípravy tam vážíme. Je to tam nové, hezké mantinely, krásné prostředí. Nikdy na to nezapomenu,“ uvedl trenér Čihák s podotknutím, že hokej patří rozhodně do hal. „Potřebujete kvalitní zázemí, v němž se mohou profesionálové připravovat na své výkony,“ řekl kouč.

A vítá náznaky, že by extraliga mohla po nucené přestávce pokračovat už o víkendu.

„Ve středu jdeme zase po čase na led v naší hale a o víkendu už můžeme hrát. Tři tréninkové jednotky by měly stačit a já bych osobně rád začal hrát,“ sdělil Čihák.

Podle zatím nepotvrzeného rozpisu by Škodovka měla nastoupit v sobotu v Litvínově a poté se v pondělí utkat doma s Pardubicemi.

„O možných soupeřích nyní nespekulujeme. Jsme rádi, že se konečně vracíme na led ve vlastní hale. Čekají nás tréninky, a jestli nám umožní o víkendu hrát, nebo ne, je věc druhá. Pokud ne, o víkendu se budeme připravovat dál,“ řekl kouč vedoucího týmu nejvyšší domácí soutěže.

Otázkou zůstává, zda extraligové kluby budou schopny splnit veškerá hygienická nařízení včetně testování hráčů.

„Zatím nevíme, jak budou hygienická opatření přesně nastavena, za jakých podmínek nám umožní hrát. A zda jsme schopni v rychle běžící soutěži, kdy jdou zápasy rychle za sebou, se před každým utkáním otestovat. Ale věřím, že uděláme maximum pro to, abychom mohli začít hrát,“ prohlásil trenér Ladislav Čihák.