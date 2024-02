Hokejisty plzeňské Škodovky teď čekají dva zápasy venku v řadě. V pátek se představí na ledě mistrovského Třince, ale už v úterý jedou do Liberce, kde vyzvou od 18 hodin Bílé Tygry. Ale hlavní otázka zní, jak to bude s reprezentačním brankářem Dominikem Pavlátem?

Slovenský gólman Samuel Hlavaj kryje šanci Radovana Pavlíka z Mountfieldu HK v nedělním utkání extraligy. | Foto: Foto: hcp/M. Švamberg

Už o víkendu se totiž rozjely spekulace o jeho možné výměně do Pardubic za Milana Kloučka, jenž tam dělá dvojku Romanu Willovi, mimochodem plzeňskému odchovanci.

„Vůbec nevím, kde se ta informace vzala. A nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ reagoval plzeňský trenér Petr Kořínek na tiskové konferenci po nedělním zápase s hradeckým Mountfieldem.

Ten odchytal celý Slovák Samuel Hlavaj, jeho parťák zůstal jen na střídačce. Ale na tom není nic neobvyklého.

Trenéři Plzně takhle oba gólmany občas protočí.

Zlatý bod, vyhlašuje plzeňský drsňák Houdek po bitvě s Mountfieldem

V podobném duchu jako Kořínek mluvil o pár set kilometrů dál po vítězství Pardubic nad Třincem i nový trenér Marek Zadina, který nahradil na lavičce Východočechů v týdnu odvolaného Václava Varaďu. „Nevím, co bych na to měl říct, spekulace nesleduju. Tady se nic neděje, Míla (Klouček) je náš brankář a patří Pardubicím,“ odpovídal Marek Zadina na podobný dotaz.

Ale pravdou je, že oběma gólmanům, kterých by se měla výměna týkat, končí po sezoně v současných klubech smlouva. Čtyřiadvacetiletý Pavlát si svými výkony v Plzni řekl o reprezentační dres a logicky by se tedy mohl chtít i na klubové úrovni posunout dál.

Sváteční střelec Houdek se konečně trefil a zařídil Škodovce remízu

Pokud by odešel až po sezoně, bude zadarmo. Takhle by za něho plzeňská Škodovka inkasovala nějaké odstupné, a to by se jistě do klubové kasy hodilo.

Navíc dál bude k dispozici Samuel Hlavaj, pro změnu brankář slovenského národního týmu, k němuž by se mohl přidat 25letý Milan Klouček. Ten zase může cítit větší prostor než v Pardubicích za Romanem Willem.

Zatím to vypadá na vyčkávání, přestupové okno se uzavírá koncem ledna.

Jak to všechno dopadne ukáže až čas, napovědět však můžou už nejbližší utkání.

Ten první čeká Plzeň v úterý od 18 hodin v Liberci, v pátek hraje na ledě mistrovského Třince a v neděli přivítá od 16.30 hodin Litvínov.

Nastoupí ještě do některého z těchto zápasů do plzeňské branky Pavlát?