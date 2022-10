„Ve značně oslabené sestavě jsme si nařídili jasnou taktiku, kterou jsme se snažili dodržovat, což se vyplatilo. Ačkoliv sudí nastavil velmi zvláštní metr na obě strany, zvládli jsme oslabení a přesilovky lépe než soupeř. To byl asi rozhodující faktor,“ poukázal třemošenský Martin Davídek na tři využité početní výhody.

I přes vysoké vítězství ale forvard Meteoru upozornil na neduhy, které jeho tým zatím trápí. „Do příštích zápasů si musíme vzít to, že je třeba hrát od začátku až do konce, aby se nám nestávalo to, co v předchozích zápasech, kdy jsme špatně vstoupili do třetí třetiny a k tomu jsme zbytečně dlouho drželi kotouč,“ dodal Davídek.

Na straně Apolla panovalo po debaklu naopak zklamání. „Od první třetiny nám to nelepilo. Byli jsme pomalejší, druzí v soubojích a nestíhali jsme bohužel celý zápas. Jenom díky Kryštofu Holubovi skončilo utkání tímhle výsledkem a ne obrovským výpraskem,“ přiznal obránce Apolla Miroslav Brand.

Apollo – Třemošná 1:8

Třetiny: 0:3, 0:3, 1:2. Branky a nahrávky: 57. Hajšman (Šiška, Králíček) – 5. Beran (Holý, Vágner), 16. Mainer (Polívka), 18. Davídek (Reitspies, Muchka), 28. Reitspies, 36. Reitspies (Sedláček), 36. Beran (Holý, Vágner), 51. Smejkal (Princl), 53. Muchka (Šíbra, Polívka). Rozhodčí: Deja – Moravec, Uhlík. Vyloučení: 9:11. Využití: 0:3.

