Soukup absolvoval lékařské ošetření a už je mimo ohržení života, ale zůstává v lékařské péči kvůli těžkým zraněním, která si vyžádají delší dobu rekonvalescence.

"Všem v klubu je velice líto, co se Márovi přihodilo. Je to důležitý člen našeho týmu a jeho nepřítomnost bude citelná. Sport však v tomto musí stranou a jsme odhodláni poskytnout jak Markovi, tak jeho rodině veškerou potřebnou podporu, aby se mohl co nejdříve zotavit do plného zdraví," uvedl na klubovém webu generální manažer klubu Martin Straka.

Soukup v minulé sezoně pendloval mezi A týmem a juniorskou extraligou. Mezi dospělými odehrál 22 zápasů a vstřelil jeden gól a měl jednu asistenci. Ve třech utkáních play-off si připsal jednu asistenci. V juniorské soutěži byl třetím nejproduktivnějším hokejistou.

"Přejeme brzké uzdravení všem zúčastněným v dopravní nehodě. Děkujeme lékařům FN Lochotín Plzeň za skvěle odvedenou práci a fanouškům za jejich pochopení a podporu v tomto náročném období. Klub i Markova rodina prosí o respektování jejich soukromí v této těžké době," napsal klub.