Na západ Čech totiž 28letý forvard šel s tím, že by měl patřit k tahounům Škodovky, jenže na dva měsíce ho ze hry vyřadila zlomená noha.

V závěru základní části se sice Musil do sestavy vrátil, ale než se rozjel naplno, soutěž pro Indiány skončila nečekaným výbuchem v předkole play-off.

„I proto doufám, že příští sezona bude zdravotně lepší. Pro mě osobně, ale i vůbec. Snad pomine pandemie a nařízení okolo koronaviru, abychom mohli zase začít žít normálně a lidé fandili přímo na stadionu,“ přál si důrazný centr, který si ve 32 zápasech za Škodovku připsal sedm gólů a 11 asistencí.

Jak jste kousal, že vás v předkole vyřadila právě Olomouc, odkud jste před minulou sezonou do Plzně přestoupil?

Velice špatně. Zvlášť proto, že po přestupu jsem prohlásil, že jsem se rozhodl jít do týmu, který má vyšší ambice než Olomouc. A stále jsem čekal, kdy to někdo vytáhne a omlátí mi to o hlavu. Ale sportovně se musí uznat, že Olomouc byla lepší a zaslouženě nás přejela. Musíme se z toho poučit a snad se to v nové sezoně ukáže.

Přitom páté místo po základní části nenasvědčovalo tak rychlému konci.

To ne, základní část byla poměrně slušná. Měli jsme spoustu zraněných hráčů, přesto to kluci dokázali ubojovat. Veliká škoda, že se nám nepovedla udělat čtyřka, což by znamenalo přímý postup do čtvrtfinále. Uteklo nám to jen o kousek, no a předkolo nám potom vůbec nevyšlo.

Pauza do startu kondiční části přípravy tak byla asi delší než obvykle?

Pro nás všechny to bylo hodně dlouhé a jsme rádi, že se už zase něco děje. Jestliže první dny byly spíš o rozdýchávání a seznamování s novými kluky, tak teď už jedeme naplno. V letní přípravě se musíme nachystat a budeme doufat, že se to v sezoně projeví.

Plzeňskou Škodu opustil lídr Milan Gulaš i další zkušení hráči a na soupisce je zatím pět posil. Co to udělá s mužstvem?

Milana Gulaše bude asi těžké nahradit, to je jasné. Budeme se muset o to podělit jako tým, ale je třeba říci, že přišli velice kvalitní hráči. Takže věřím, že si vše sedne, jak to všichni chtějí, a v sezoně to ukážeme.

Počítáte s tím, že i od vás se bude čekat podíl na zacelení Gulašova odchodu? Dorovnání jeho gólů a asistencí?

Je jasné, že teď padá možnost schovat se v kritických chvílích za Milana. Je pryč a my musíme tu větší roli přijmout. Tak uvidíme. Udělám vše pro to, abych pomohl mladým klukům v týmu, ale i sobě samotnému, a sezona byla dobrá.

Bude si tým po tak razantní obměně sedat déle?

To asi ano, ale někdy taková změna přijde vhod. Všichni máme čistý papír a bude na každém, jak se zapíše.

Noví jsou i trenéři. Změnil se tím nějak ráz v Plzni vyhlášené letní přípravy?

Příprava běží dál v režii kondičního trenéra Honzy Snopka, takže je výživná. A protože jsem tu teprve rok, tak je pro mě pořád nová. Vloni ale byla kondiční část narušená opatřeními proti covidu. Nejprve se mohlo trénovat, poté zase ne, takže se těším, že letos snad všechno poběží, jak má.