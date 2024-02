Škodovka padla po reprezentační pauze doma s vedoucími Pardubicemi 1:3. Podle vyjádření plzeňského klubu je zraněný útočník mimo ohrožení života, při vědomí a zůstává nadále v nemocnici.

Plzeňský obránce Daniel Malák (vpravo) odtlačuje Tomáše Vondráčka, autora dvou gólů Pardubic. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Gólman Klouček hned v prvním zápase za Plzeň proti „svým“, na střídačce Dynama zase brankář Pavlát, před pár koly ještě plzeňská opora. Pondělní předehrávka 45. extraligového kola mezi Škodou a Pardubicemi nabídla zajímavé příběhy. Nicméně skončila porážkou Indiánů 1:3, kteří tak vedoucímu celku soutěže podlehli i počtvrté v sezoně.

Stínem zápasu bylo navíc zranění plzeňského Söderlunda. kterého atakující Houdek, donedávna obránce Škodovky, zasáhl do hlavy. Bezvládný útočník byl dlouho v ošetřování záchranářů a skončil v nemocnici.

Nejdříve ale byla sláva, gratulovalo se olympijskému vítězi z Nagana Jaroslavu Špačkovi k padesátinám. Jenže první třetina následně nabídla zakřiknutý výkon domácích a dominanci lídra.

Na Kloučka se to valilo, zatímco Will v brance hostů čelil jen třem ranám. Problémy mu nadělal tečovaný pokus Lva, ještě víc ho vystrašil po nájezdu Indrák, ale i střelu na vzdálenější tyč kryl.

Ve druhé třetině Plzeňští výrazně přidali, vynutili si sérii přesilovek, pár sekund i pět na tři, ale gól nedali. Blízko byl Mertl, jenže po kličce už puk za Willa nezasunul. Až ve 32. minutě to přišlo. Do zakončení se tlačil Schleiss a nastalého zmatku před pardubickou klecí využil k otevření skóre obránce Dujsík – 1:0.

Jenže favorit před druhou pauzou srovnal. Puk se šťastně odrazil k Vondráčkovi a ten pohotově zakončil – 1:1.

A v úvodu třetí periody znovu Vondráček svižnou ranou po ledě strhl vedení na stranu Dynama – 1:2.

Krátce poté ale zápas zastavil hrůzný moment. Rozjetého Söderlunda trefil ze strany o dost vyšší Houdek. Do hlavy zasažený útočník se skácel bezvládně k ledu, spoluhráči se mu snažili pomoci, na plochu vjeli záchranáři a po nekonečně dlouhých minutách transportovali zraněného hráče k dalšímu ošetření (podle vyjádření plzeňského klubu na facebookovém profili je Tim Söderlund mimo ohrožení života, při vědomí a zůstává nadále v nemocnici).

Agresor Houdek zápas nedohrál, jenže Indiáni ani v dlouhé přesilovce (necelých pět minut) nedokázali srovnat.

A to ani v závěru utkání, kdy riskli hru v šesti bez brankáře. Naopak Kousal trefou do opuštěné plzeňské branky zpečetil zisk tří bodů pro hosty z Pardubic - 1:3.

Teď se Škodovka představí pětkrát na ledě soupeře, sérii zahájí ve středu zápasem v Praze se Spartou (od 19.00).

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Vyrovnané utkání. Pardubice hrály zkušeně, i tak se nám povedlo jít do vedení. Bohužel, pak jsme po chybě zbytečné inkasovali na 1:1. Měli jsme tam nějaké přesilovky, jenže branku jsme nepřidali. Bohužel. Ve třetí části jsme inkasovali zase zbytečný gól, Pardubice si to pak pohlídaly a už jsme se nedostali k možnosti vyrovnat. Faul na Söderlunda byl hodně ošklivý, není nic příjemného něco takového vidět. I kluci a diváci. Hokej je sice tvrdý sport, ale tohle bylo hodně zbytečné. Všichni doufáme, že bude Tim v pořádku. Když ho odváželi měl nějaké tržné rány, byl vypnutý. Po zápase byly zprávy, že je stabilizovaný. Doufejme, že je v pořádku, že to bude dobré.“

Marek Zadina (Pardubice): „Měli jsme dobrý vstup, v první třetině i výborný pohyb. Dostávali jsme se na kotouče při forčekingu a měli hodně střel. Ve druhé třetině jsme chtěli pokračovat, ale bylo to bylo poznamenané našimi vyloučeními, ale dobře jsme to odbránili. Pak jsme dostali gól, soupeř se tím na koně a měl šance. Třetí část jsme všaj odehráli znovu dobře, šli jsme si za vítězstvím a tří bodů z Plzně si ceníme. Houdkův faul? Samozřejmě nás to mrzí. Nikdo nechce vidět, aby se na ledě dělo něco takového. Je to špatná věc. Bylo to těžké, hráči jsou tím poznamenaní. Tohle na ledě nechcete vidět."

Škoda Plzeň - Dynamo Pardubice 1:3

Třetiny: 0:0, 1:1, 0:2. Branky a nahrávky: 32. Dujsík (Schleiss) – 37. Vondráček (Poulíček, Pánik), 44. Vondráček (Mandát, D. Musil), 59. R. Kousal (Radil). Rozhodčí: Cabák, Stano – Hlavatý, Ledener. Vyloučení: 3:3, navíc Houdek (PCE) 25 minut za zásah do oblasti hlavy a krku. Bez využití. Střely na branku: 20:27. Diváci: 4 125.

Nejlepší hráči: Milan Klouček – Tomáš Vondráček.

Plzeň: Klouček – Malák, Zámorský, Laakso, Bučko, Kvasnička, Piskáček, Dujsík – Holešinský, Lev, Schleiss – Söderlund, Indrák, Matýs – Šiler, Mertl, Rekonen – Jansa, M. Soukup. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Houdek, Vála, Kolář – Pánik, A. Musil, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Paulovič, Rohlík – Mandát, Poulíček, Vondráček. Trenéři: Zadina, Černohous a Sýkora.