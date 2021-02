Plzeň v souboji s Vervou vedla 2:0, ještě 3:1, ale po čtyřiceti minutách byl stav srovnaný 3:3. A i když se škodováci v závěru znovu utrhli do vedení, soupeř ještě snížil a výsledek byl otevřený až do konce. Tři body nakonec zůstaly doma, když dvěma góly (druhý byl vítězný) přispěl k úspěchu kapitán Gulaš.

Ten stejně jako jeho litvínovský protějšek Viktor Hübl oblékal speciální dres. Včerejší zápas se hrál v rámci akce O kapku lepší hokej, směřující k podpoře boje s rakovinou. Zmíněné speciální dresy půjdou do dražby a výtěžek z ní poputuje na konto Nadačního fondu Kapka naděje, podporujícího pacienty s poruchou krvetvorby.

Úvodní třetinu duelu přitom ovládla jasně Škodovka. Hosté byli v útoku bezzubí a to i v přesilovkách. Naopak Indiáni se aktivně tlačili za prvním gólem. Kodýtek po akci s Gulašem ještě Godlu v litvínovské kleci nepřekonal, ale v deváté minutě už domácí využili přesilovku. Gulaš rýsoval přihrávku na Musila, ten však zakončovat nemusel, protože gólman si puk už předtím srazil bruslí do sítě sám.

Pak Škodovka ubránila oslabení a hned nato udeřila podruhé. Puk mířící z plzeňského pásma sebral Pour, přes Demela projel až před Godlu a parádní trefou zvýšil na 2:0.

Aktivně zahájila Plzeň také prostřední část, jenže třetí zásah nepřidala a hosté začali kousat. Hra se postupně vyrovnala, práce přibývala i Pavlátovi v plzeňské kleci a před půlkou třetiny se strhla mela.

Ani ne za tři minuty padly tři góly. V čase 27:56 nejprve ranou z otočky snížil Lukeš, jeho zásah byl uznán až po konzultaci s videem. Jen 37 sekund nato však Pour svou druhou trefou v utkání vrátil Plzni dvougólové vedení. Ani domácí radost však netrvala dlouho. Téměř vzápětí si Cibulskisovu přihrávku ztečoval do vlastní branky Kodýtek. Aby toho nebylo málo, tak před druhou pauzou Verva dalším šťastným gólem srovnala. Puk za bezmocného Pavláta dorazil M. Hanzl.

Ve 46. minutě pak Rob strhl vedení znovu na stranu Plzně. A když dvě minuty před sirénou pláchl litvínovské obraně Gulaš a po sólu zvýšil stav na 5:3, zdálo se být rozhodnuto. Jenže jen po 35 sekundách hosté dali znovu kontaktní gól, odvolali brankáře a v šesti ještě zkoušeli srovnat. Škodovka však další změnu skóre nepřipustila a bodově se dotáhla na čtvrtý Liberec.

V neděli se Indiáni utkají znovu doma od 16.30 hodin s týmem Českých Budějovic, který je poslední.

Hlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Plzeň): „Do zápasu jsme dobře vstoupili a první třetina byla z naší strany velice slušná. Měli jsme dobrý pohyb a dali jsme dva góly. Samozřejmě jsme si o přestávce řekli pár detailů, ale ve druhé třetina nám pohyb zcela odešel. Nefungovala rozehrávka a soupeř zaslouženě vyrovnal. V posledním dějství jsme trochu navázali na první třetinu. Byl to hodně těžký zápas, hlavně na psychiku, protože jsme věděli, že k návratu do první čtyřky musíme nutně bodovat. Jsem rád, že to kluci nakonec zvládli. Za poslední třetinu zaslouží pochvalu, leč nyní už máme myšlenky na další utkání.“

Vladimír Országh (Litvínov): „První třetina nám nevyšla, tam jsme dali domácím hodně času i prostoru a udělali jsme pár fatálních chyb. Vůbec celý zápas se z naší strany nesl ve znamení chyb a proti takovému mužstvu jako je Plzeň se to pak těžko dohání. Musím ale hráče pochválit, že bojovali až do konce. Pokaždé dokázali odpovědět na plzeňský gól, ale vždy nám něco chybělo a proto odjíždíme s prázdnou.“

HC ŠKODA PLZEŇ – HC VERVA LITVÍNOV 5:3

Třetiny: 2:0, 1:3, 2:1. Branky a nahrávky: 9. Gulaš (Kodýtek), 16. Pour, 29. Pour (P. Musil, Kvasnička), 46. Rob (Kracík, Eberle), 58. Gulaš (Stříteský, Kodýtek) – 28. Lukeš, 30. Cibulskis (Gerhát, Látal), 39. Hanzl (Zdráhal, Jarůšek), 58. Jarůšek

Rozhodčí: Pešina, Úlehla – Šimánek, Zíka.

Vyloučení: 3:3.

Využití: 1:0.

Střely na branku: 35:29.

Bez diváků.

HC Škoda Plzeň: Pavlát – Kaňák, Čerešňák, V. Lang, Jiříček, Kvasnička, Stříteský, Budík – M. Lang, Kodýtek, Gulaš – Suchý, P. Musil, Pour – Eberle, Kracík, Rob – Michnáč, Přikryl, Dočekal. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

HC VERVA Litvínov: Godla – Cibulskis, Balinskis, Štich, Demel, Ščotka, Irving, Kudla – Lukeš, Hübl, Pospíšil – Látal, Gerhát, Zygmunt – Jarůšek, Hanzl, Zdráhal – Helt, Jícha, Stehlík. Trenéři: Országh a V. Sýkora.