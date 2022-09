„Zatím jsme zdraví a soutěž zahájíme v nejsilnější možné sestavě,“ prohlásil Václav Baďouček, jeden z dvojice hlavních trenérů Indiánů.

Škoda jde do základní části obnášející 52 kol s přeoraným kádrem. Osm hráčů odešlo, naopak na soupisce přibyla desítka borců z pěti zemí. Tým přibral na výšce i váze.

Minulé dvě sezony totiž Škodovka přes solidní výsledky v základní části ztroskotala v předkole play-off. Vždy ji přetlačil hůř postavený soupeř, ale teď by měl být hokej Indiánů silovější, důraznější. Jenže sladit nový tým nebylo lehké.

„Na začátku to dřelo, vždyť se obměnila prakticky celá obrana a půlka útoku. Zvlášť noví kluci trochu tápali, teď se to již srovnalo a já věřím, že to bude fungovat,“ uvedl trenér Baďouček.

Ačkoliv z plzeňské soupisky zmizeli lídři Michal Bulíř (Liberec) i Peter Čerešňák (Pardubice) a s nimi 90 bodů, zkušený kouč věří v týmový projev. „Samozřejmě je to ztráta, ale ten samý problém jsme řešili již před minulou sezonou po odchodu Guliho (Gulaše). Nakonec vystřelil nahoru Bulda (Bulíř) a teď to může být někdo jiný. Když budeme hrát dobře jako tým, tak to vystrčí nahoru i jednotlivce,“ řekl Baďouček.

O pozici hlavního kouče se stejně jako v minulé sezoně dělí s Milošem Říhou. „Takhle jsem si to přál při svém nástupu do Plzně. Ale své si řekne i Tomáš Vlasák nebo trenér gólmanů Ruda Pejchar. Jen když jde do tuhého, tak to musí rozštípnout jeden. Jinak je to týmová práce,“ zdůrazňuje někdejší obránce.

Zacelit díru v sestavě po největší hvězdě Davidu Krejčím, který se rozhodl pro návrat do NHL, musí také Olomouc. „Těžko se zvyká na to, že David je zpátky v Bostonu. Musí se to nahradit něčím jiným. Bojovností, bruslením,“ prohlásil hlavní trenér Jan Tomajko, který povýšil po odchodu Zdeňka Motáka do mistrovského Třince. V útoku Moru posílili Jakub Orsava (dříve Mountfield) a Pavel Musil z Plzně, kde většinu minulé sezony ale promarodil.

A co soudí o úvodním soupeři na západě Čech? „To si nevyberete, na začátku mají všichni sílu a jdou do toho naplno. Ale jsme doma a chceme dobře začít,“ prohlásil Baďouček.

Doprovodný program před plzeňskou Logspeed CZ Arénou začne v pátek už v 15.30 hodin, po zápase tu proběhne autogramiáda hráčů a dění zakončí ohňostroj.

HC Škoda Plzeň, sezona 2022/23

Brankáři

32 – Miroslav Svoboda (27 let),

39 – Dominik Pavlát (22)

Obránci

3 – Michal Houdek (22)

16 – Vladimír Kremláček (19)

17 – Martin Vitaloš (22)

20 – Petr Zámorský (30)

49 – Vojtěch Budík (24)

63 – Marek Baránek (27)

65 – David Kvasnička (23)

75 – Jan Piskáček (33)

97 – Lukáš Kaňák (25)

Útočníci

11 – Kryštof Hrabík (22)

13 – Adam Dvořák (18)

18 – Aleksi Rekonen (29)

23 – Zdeněk Sedlák (22)

27 – Václav Adamec (20)

34 – Samuel Bitten (22)

42 – Filip Suchý (24)

67 - Martin Lang (21)

72 – Nicolai Meyer (29)

82 – Sebastián Malát (20)

84 – Jan Schleiss (28)

86 – Tomáš Mertl (36)

88 – Petr Kodýtek (24)

96 – Ludwig Blomstrand (29)