Minulou extraligu stopla během play-off v půlce března šířící se nemoc covid-19 a mistr nebyl vyhlášen. O to víc jsou hokejisté natěšení.

„Jsme nachystaní, těšíme se a věříme, že se liga dohraje a na stadiony se postupně vrátí maximální počet diváků,“ prohlásil Ladislav Čihák, hlavní trenér hokejové Škody Plzeň.

Indiáni v pátek na úvod nového ročníku vyzvou doma ambiciózní pražskou Spartu. Zápas přenášený ČT Sport začíná v Logspeed CZ Aréně už v 17.15 hodin.

Opakuje se tak duel z prvního kola minulého ročníku. Škodováci tehdy v Praze třaskavé utkání se spoustou gólů, vyloučení i potyček prohráli až v prodloužení 6:7.

„Se Spartou jsme konečně začínali i letní pohár. Oni hodně posílili, možná nejvíc v extralize, ale to jen zvyšuje naši chuť uspět. Očekávám, že to bude znovu vyhecovaný zápas, a tak to má být. Už kvůli divákům, kteří na hokej i v této složité době nezanevřeli,“ uvedl trenér Čihák.

Do plzeňské arény může být podle platných nařízení vpuštěno maximálně 3509 diváků a vyhrazená kvóta byla téměř vykoupena už během prodeje permanentních vstupenek. Ve čtvrtek jich bylo volných už jen 150.

„Přestože je doba pro všechny těžká, nikdo neví, co bude, tak fanoušci jdou a permici si koupí. Je moc důležité, že nám v této chvíli pomáhají. My uděláme maximum, aby byli spokojení,“ vzkázal Ladislav Čihák.

Fakt, že Indiáni stejně jako Sparta museli kvůli koronaviru přečkat 10denní karanténu, v tom prý nehraje roli.

„Prošli jsme si tím a nyní bychom měli mít 90denní imunitu. A když jste dobře trénovaní, tak si tělo po pár dnech vzpomene, kde předtím bylo,“ řekl kouč.

Plzeňský tým se bude znovu opírat o kapitána a výraznou osobnost celé soutěže Milana Gulaše.

„Vedle Guliho patří k jádru mužstva zkušení kluci jako Mertlík (Tomáš Mertl), Honza Eberle, Petr Straka a další. Ale o stupeň lepší než předtím musí být i naši mladí,“ zdůraznil Čihák.

A co soudí o síle mužstva? „Došlo k nějaké obměně, ale kluky, kteří přišli, jsme si vybrali, zapadli k nám a já si za týmem stojím,“ prohlásil Čihák, který mužstvo táhne znovu s asistenty Jiřím Hanzlíkem a Jaroslavem Špačkem.

Jestliže mezi hlavní kandidáty na titul patří ekonomicky silní Třinec, Sparta nebo Liberec, do širšího okruhu favoritů je řazena také Plzeň. A to přes výrazně nižší rozpočet. V minulých čtyřech dohraných sezonách totiž Škodovka hned třikrát dosáhla v extralize na bronz.

„Já nechci říkat, kde v tabulce budeme. Roli sehraje řada faktorů. Chceme ale dobře začít a prezentovat se útočným agresivním hokejem,“ vyhlásil Ladislav Čihák.

Na zápas se Spartou naváže Plzeň v neděli soubojem v Pardubicích (začátek 16.20).