„Nějak to tak vycházelo, že jsme chodili na Krejčího lajnu. A nebylo to vůbec jednoduchý. Hned v první třetině mě Krejčí na modrý parádně obhodil (úsměv). Je radost se na něj koukat. Je úplně jinde než ostatní hráči v extralize. A jsem rád, že jsem si proti takovému borci mohl zahrát, být proti němu na buly,“ svěřil se třiadvacetiletý centr.

Byla to tentokrát jiná Olomouc, než jak ji znáte z předchozích zápasů?

Nejspíš to nebyla Olomouc, co jsme zvyklí. Čekali jsme, že budou hodně bránit, ale to se nedělo. Ale bylo to i tím, že jsme dali rychlý první gól, což je zvlášť proti Olomouci strašně důležité. Oni to pak museli přece jen víc otevřít a my jsme toho využili k navýšení náskoku. Nebyla to taková trápená, jako když je to třeba po první třetině nula nula, nebo když naopak dá první gól soupeř.

Před vaším gólem na 2:0 jste dopředu věděl, že budete střílet?

Nejdřív mě napadlo, že budu přihrávat, ale protože jsem Filipa (Suchého) nikde neviděl, tak jsem raději vystřelil. Naštěstí to tam spadlo a jsem za to rád.

Souhlasíte, že jediným minusem souboje s Hanáky byla zbytečně inkasovaný gól v závěru, který připravil brankáře Miroslava Svobodu o čisté konto?

Na střídačce někdo pět sedm minut před koncem povídal, pojďme pomoct Mírovi (Svobodovi) k nule. A já v nějaké předtuše cítil, že se to tím zakřiklo. Že dostaneme gól v posledních minutách. A fakt nám to tam spadlo. Takhle k tomu nemůžeme přistupovat. Musíme hrát do konce naplno, ať je to pět nebo šest nula a nesoustřeďovat se byť v dobré víře na hájení čistého konta.

Jaké bylo hrát čtyřikrát po sobě doma?

Nic lehkého. Domácí prostředí velí vyhrávat, jenže my jsme hráli proti silným celkům z čela tabulky a jsme rádi, že jsme tři z těch čtyř utkání vyhráli za tři body.

A teď se těšíte, že v pátek zase konečně vyjedete na cizí led, konkrétně do Mladé Boleslavi?

Nemůžu říct těšíme, protože doma s podporou našich fanoušků se vždycky hraje líp. Mě osobně tedy rozhodně. Ale budeme chtít navázat na výkony z předchozích utkáních a také venku něco urvat.

Jak vnímáte, že ačkoliv v extraligové tabulce jste čtvrtí, tak na Olomouc stejně jako předtím na souboj s Třincem dorazily jen necelé tři tisíce diváků?

To asi mrzí každého. Naše práce je ale odvést co nejlepší výkon na ledě a věřit, že lidi zase na hokej začnou chodit. Vždycky se hraje líp před plným stadionem, ale to my neovlivníme.