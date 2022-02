Porážku v Hradci jste už hodili za hlavu?

Hradec je ve formě, dostali jsme tam namláceno, hokejově i fyzicky. Ukázali nám to, ale už s tím nic nenaděláme. Je to za námi a my se musíme soustředit na Vítkovice a získat tři body.

Nutnost být doma maximálně úspěšní vás požene za vítězstvím?

Doufám. Čeká nás nejspíš znovu vyrovnaný těžký zápas, tak jak utkání v závěru základní části bývají. To si nevyberete. Bude to o pár gólech, o drobnostech a hlavně to bude znovu urputný boj.

Co může být pro úspěch klíčové? První gól?

Když jdete do vedení, nebo dokonce soupeři nějak odskočíte, tak je to výhoda.

Vítkovice znáte. Jak na ně, jak je porazit?

Držet se naší aktivní hry, díky níž jsme celou sezonu v extralize nahoře. Hrát pospolu a soupeři nedat ani metr ledu. A vyhnout se výpadkům, co jsme teď měli. Jak doma s Litvínovem, tak v Hradci jsme inkasovali dva góly během dvaceti vteřin, a to se nemůže opakovat.

Zápas v Hradci sledovalo 2460 diváků. Bylo to znát?

Jasně. A i když fandili domácím, tak se hrálo líp, než před prázdnou halou. Věřím, že lidi začnou na hokej zase chodit a těším se na naše fanoušky.

Do Plzně přijíždí Vítkovice. Jde o čtyřku