Téměř na konci letní přípravy se k mužstvu hokejové Škody Plzeň připojila jedna z letních posil brankář Samuel Hlavaj. Důvod pozdního startu nové akvizice ze Slovanu Bratislava je jasný – dvaadvacetiletý hokejista reprezentoval Slovensko na květnovém mistrovství světa v Rize, a tak dostal nějaký čas volno.

Samuel Hlavaj. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Hlavaj odchytal na šampionátu tři zápasy s úspěšností zákroků 93,2 procent a průměrem 2,22 gólu na zápas. Expert Ian Kennedy z magazínu The Hockey News zařadil mladého gólmana na seznam hráčů, kteří by v budoucnu mohli zaujmout kluby ze zámořské NHL.

„Sezona byla až moc dlouhá. Ale na druhou stranu jsem rád, že se mi podařilo dostat se na mistrovství světa. Byl jsem z toho překvapený, ale potom už to bylo super,“ řekl vytáhlý rodák ze slovenského Martina novinářům v Plzni po pondělním tréninku.

Bral jste šampionát i jako možnost udělat si jméno a otevřít si dveře k nějakému budoucímu angažmá?

S tím jede každý na světový šampionát a v mém případě platilo to samé. Chytalo se mi dobře, tak uvidíme, co to přinese do budoucnosti.

Ozval se někdo po šampionátu? Hrozilo, že byste do Plzně nakonec nešel?

Byly tam nějaké spekulace, ale nic konkrétního.

Byl jste spokojen s herním vytížením?

Byl jsem spokojený, ale i nespokojený, protože toho klidně mohlo být více.

Slováci nepostoupili do čtvrtfinále…

Byli jsme zklamaní, protože si myslím, že na čtvrtfinále jsme měli. Ale už je to minulost a musíme se připravit na další mistrovství.

Jaký byl první trénink s týmem Škody Plzeň?

Pohodička, nic těžkého. Fotbálek, kompenzační cvičení. Na začátek výborné.

Kdy jste přicestoval do Plzně?

V neděli v 9 hodin večer. Zatím bydlím na ubytovně vedle stadionu.

Znáte některé spoluhráče?

Jen Adriána Holešinského.

Měl jste jiné nabídky než ze Škody Plzeň?

Ano, ale Plzeň měla velký zájem, tlačila na podpis. Velkou roli při mém rozhodování měl i trenér brankářů (Rudolf Pejchar, pozn. aut.).

Čím vás přesvědčil Rudolf Pejchar?

Rozhodl telefonát i jméno pana Pejchara, protože v Plzni už vychoval nějaké brankáře.

Mluvil jste s někým ze Slováků, hrajících v Čechách, o extralize?

Bavili jsme se a říkali, že extraliga je dobrá soutěž. Hodně se dbá na obranu, což je podobné slovenské lize.

V Plzni budete tvořit brankářskou dvojici s Dominikem Pavlátem. Jak proběhlo seznámení?

Potkali jsme se už ve výtahu při přípravných zápasech reprezentace v Čechách. Pozdravili jsme se a to bylo tak všechno.

Teď bude více času u kafe probrat různé věci, protože je důležité, aby to mezi vámi klapalo.

Nějaký vztah už máme, ale obědík bych si dal (úsměv).

Přicházíte s cílem být jedničkou. Nebo co vám trenéři nastínili?

S Dominikem se o to popereme a ten lepší bude chytat. Oba jsme mladí a hladoví po úspěchu. O místo jedničky musíme oba zabojovat.

Jak byste se jako gólman popsal fanouškům?

Myslím si, že na to, jak jsem velký, tak se na brankovišti dobře pohybuji. Jsem dynamický, rád hraju s hokejkou. To jsou moje silné stránky.

Co vám dala zámořská juniorská soutěž QMJHL?

Lidsky hodně, protože jsem byl pryč od rodiny. Bydlel jsem tři roky v náhradní rodině. Naučil jsem se postarat sám o sebe.

Podle ohlasů na sociální síti vás plzeňští fanoušci sledovali už na mistrovství světa. Těšíte se na ně?

Těším. Na šampionátu v Rize jsme měli den volna, seděli jsme někde venku a přišli fanoušci s tím, že jsou z Plzně a chtěli by se se mnou vyfotit. Což bylo super.

