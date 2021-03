První gól v sezoně si obránce Viktor Lang schoval až na závěr základní části extraligy. Dočkal se teprve ve svém 41. zápase, ale stálo to za to. Pětadvacetiletý bek se podílel na rozdrcení Zlína a připsal si několik primátů – dal premiérový gól v sezoně, v nejvyšší české soutěži, a hlavně jako první Švéd skóroval za Plzeň.

Švédský obránce Viktor Lang na snímku z utkání se Zlínem operuje přes brankářem Danielem Hufem. | Foto: hcplzen.cz/Milan Podpera

„Nejdřív mi to ani nedošlo, ale je to skvělý pocit,“ svěřoval se na klubovém facebooku urostlý seveřan, který do Škodovky přišel v létě z prvoligového Chomutova.