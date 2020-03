„Naštěstí jsme s přítelkyní v rodinném domě u mých rodičů asi čtyřicet minut jízdy od Plzně. Je to lepší než být zavření ve městě, ale kromě procházek v přírodě a práce kolem domu se zase toho moc dělat nedá,“ hlásil 23 letý bek, který do hokejového světa vyletěl před dvěma lety ze Škodovky.

Za sebou má Sklenička zvláštní sezonu, která začala v zámořské AHL na farmě Montrealu bojem o místo v týmu Canadiens a skončila kvůli koronavirové pandemii předčasně v KHL ve službách finského Jokeritu.

KHL byla zrušena až během rozehraného play-off, kdy pandemie nabírala na síle. Byla to úleva?

Předtím byla soutěž jen dočasně přerušena, ale asi nebylo moc šancí, že by se dohrála. Takže došlo k ukončení, sice to mrzí, ale zdraví je přednější a hráči si oddechli.

Vy ještě o něco dříve, protože Jokerit ze soutěže odstoupil před jejím oficiálním ukončením.

Zrovna jsme v play-off postoupili do dalšího kola přes Lokomotiv Jaroslavl a dostali jsme pár dní volna. Ale pak už jen chodily esemesky, že se řeší konec soutěže nebo případné odstoupení. Nakonec odstoupil jen Jokerit a o něco později se přidal Barys Astana. Sice jsme chtěli hrát, sportovně to mrzelo, ale situace je vážná a v danou chvíli se nám ulevilo.

Jaká atmosféra ve Finsku v souvislosti s koronavirovou hrozbou panovala?

Přijala se nějaká opatření. Třeba byly zakázány veřejné akce nad pět set diváků, takže bychom domácí zápasy stejně odehrály před prázdnými tribunami. Ale jinak obchody, restaurace i kina fungovaly bez omezení. Ta přišla až později, rozhodně déle než třeba u nás.

Na farmě Montrealu jste válčil druhou sezonu, co vás přimělo k rozhodnutí angažmá ukončit?

Na farmě v Lavalu se objevila spousta nových kluků a já jsem skoro nehrál, takže návrat do Evropy byl pro mě vysvobozením. Už v zámoří jsem dostal jednu nabídku z finské ligy, ale zastavil jsem se ještě doma, řešil co dál a ozvali se z Jokeritu. A hrát KHL za finský klub bylo určitě lepší než někde v Rusku.

A zdá se, že šlo o dobrou volbu.

Měl jsem stabilní místo v sestavě i hodně času na ledě, chodil jsem na oslabení. Možná jsem mohl víc bodovat (25 zápasů, dva góly a tři asistence), ale nebylo to tak špatné. Škoda, že sezona skončila předčasně a nemohli jsme ukázat, jaká síla v nás byla.

Budete působit v Jokeritu také v příští sezoně?

To je těžké říci. Smlouva v Jokeritu mi skončila a znovu tak řeším co dál. Je to o to složitější, že v současné nejisté době kluby vyčkávají, jak se promítne dopad epidemie.

Sledoval jste na dálku výkony Škodovky v extralize?

Nějaké zápasy Plzně jsem viděl na internetu a jinak jsem sledoval výsledky. Klukům se dařilo a i pro ně je škoda, že si nemohli zahrát play-off. Chystáte se, jste natěšení a dopadne to takhle. Nezbývá než si přát, aby se život vrátil zase rychle k normálu a mohli jsme se začít těšit na další sezonu.

Jste v kontaktu s parťákem z obrany Michalem Moravčíkem, s nímž jste se před dvěma roky upsal Montrealu?

Michal odešel z Ameriky už v minulé sezoně, hrál za Plzeň, ale občas jsme si napsali

Zaskočila vás jeho výměna do Litvínova za Adama Jánošíka?

To vyrazilo dech asi všem včetně Michala. Všude se o tom psalo. Ale tím, že Mora jde po sezoně do zahraničí, tak krok Plzně není tak překvapivý. Nevím, jestli šlo o dobré řešení, ale Michal i v bojích o záchranu ukázal své kvality.

Moravčík už oznámil, že příští sezonu odehraje ve Finsku. Je možné, že se na severu Evropy budete znovu potkávat?

Možné to sice je, ale já teď skutečně nevím, kam mě hokejová kariéra zavede. Žádnou konkrétní nabídku nemám a vyloučit nejde nic.

Ani návrat do extraligy?

Pokud bych mohl volit, tak bych rád hrál v zahraničí.

Jak zpětně hodnotíte vaši zámořskou štaci?

Jako obrovskou zkušenost, i když připouštím, že jsem na to, co mě za mořem čekalo, nebyl připravený. Nějaký čas jsem si zvykal a první sezona tak pro mě nedopadla špatně. Na farmě jsem pravidelně hrál a čekal jsem, že další rok to bude ještě lepší. Ale konkurence v týmu narostla a já byl najednou bůhví kolikátý bek v pořadí. Po návratu do Evropy však přišel obrat k lepšímu a sezona ještě dopadla solidně. Tak uvidíme, kam mě hokejový život zavane nyní.