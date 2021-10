Švédové dominovali úterní divoké přestřelce mezi hokejovou Škodou Plzeň a Spartou. Na straně hostů z Prahy útočník Erik Thorell, autor dvou gólů. A na té plzeňské nikoliv jeho bratr Gustaf, ale další severský bojovník Ludwig Blomstrand. Osmadvacetiletá forvard se režie ujal v závěru zápasu, kdy během deseti minut zkompletoval hattrick, první v české extralize, a vystřelil Indiánům tři body za vítězství 5:4.

Jak jste si tradičně vypjatý zápas Plzně se Spartou užil?

Do zápasu jsme dobře vstoupili, hráli jsme tvrdě a ujali jsme se vedení. Pak jsme se ale dostali do defenzivy, jen jsme čekali co udělá soupeř a inkasovali jsme tři jednoduché góly. Což by se stávat nemělo. Naštěstí jsme se ještě dokázali zvednout a zápas v závěru otočit k vítězství.

Důležitý pro obrat k výhře byl už váš první gól v početní výhodě na 2:3, který tým hodně povzbudil. Jak padl?

Věděli jsme, že soupeř při naší přesilovce napadá Čera (Čerešňáka) na modré a také Martinse (Dzierkalse), tak jsme toho využili a já zůstal nekrytý a spadlo to tam. Když jsem viděl střídačku, jak byla nadšená, tak ty emoce byly fakt velké.

V přesilovce jste vstřelil i váš třetí a nakonec vítězný gól.

Vyplynul z práce, kterou předtím odvedli Suchoš (Suchý) s Martinsem. Přinesla nám tři body.

Už jste někdy předtím dosáhl hattricku za deset minut?

Za deset minut, to určitě ne. To bylo poprvé v kariéře. Navíc na předchozí hattrick si ani nevzpomínám (úsměv).

Po vašem hattricku naházeli fanoušci na led čepice. Potěšilo vás to?

Jasně. Než jsem šel do Plzně, tak jsem věděl, že jsou tady skvělí fanoušci. A teď se to jen potvrzuje. Jsou fantastičtí, co víc k tomu říci.

Trenér Miloš Říha oceňuje vaši střelu. Je to vaše největší zbraň?

Před finální střelou se musí odehrát ještě spousta věcí, ale je fakt, že střelbu trénuji. A i trenéři chtějí, abych se na to zaměřil, a tak se snažím.

Jak jste zatím poznal extraligu? Jaká je?

Určitě rychlejší než byla druhá švédská liga. Hráči jsou silnější na puku a musíte přemýšlet dopředu, odhadovat, co se stane. Ale líbí se mi hrát proti borcům jako jsou Jágr nebo Krejčí. V týmu máme zase Kubu Kindla, další velké jméno. A Plzeň se mi hrozně líbí. Je to pro mě výborná šance a baví mě to moc.

Na obou stranách se blýskli Švédové. Kromě vás také sparťan Erik Thorell, autor dvou gólů. Co tomu říkáte?

Erik je rozhodně velmi dobrý hráč, ale pro mě je důležité, že my máme tři body. Kanadské body nejsou to, o co mi jde.

Bral to tak i Erikův bratr Gustaf, váš spoluhráč z plzeňského útoku?

Má to nastavené stejně jako já. Jde o tým, o výhru. V lajně nám to sedí a je super s ním hrát. Zažil jsem, jaké to je, nastupovat proti němu a jsem rád, že je na naší straně. A Bulda (Bulíř) je další důležitou součastí naší lajny. Zlepšujeme se zápas od zápasu.