Hokejové Škodě Plzeň chyběli hned tři centři, vedle Musila a nejlepšího střelce Mertla i Kodýtek. Proti Zlínu také Indiáni nastoupili jen s 11 útočníky, ale páteční utkání 24. extraligového kola doma vyhráli 7:5.

Ačkoliv Indiáni v první srážce s Berany v sezoně vedli už 6:0 a v třetí části ještě 7:3, museli se o výsledek ještě obávat. Zlín však dotahoval marně a Plzeňští slavili třetí výhru v řadě. Premiérovým hattrickem v extralize se blýskl 19letý juniorský reprezentant Přikryl.

Hned dva plzeňské útoky včera dirigoval nezmar Kracík. Indiáni i v oslabené sestavě měli převahu a v úvodní třetině dali ze sedmi střel dva góly.

Pourovou střelu ještě zastavila tyčka, ale v čase 7:11 uklidil Robovu přihrávku do zlínské sítě poprvé Přikryl. Plzeňští nevyužili dvě přesilovky a vážněji zahrozili také hosté. Blízko vyrovnání byl Poletín, ale gólman Frodl stihl zasáhnout. Poté si na přesnou Gulašovu přihrávku sjel ke zlínské bráně obránce Čerešňák a zvýšil na 2:0.

Do druhé třetiny nastoupil Zlín s touhou po zvratu, jenže domácí ji rychle udusili. Kombinaci jedné z Kracíkovo formací zakončil Kantner a skóroval ve třetím utkání po sobě. Už na 4:0 pak pohotovou dorážkou zvýšil Straka. Kašíka ve zlínské bráně vystřídal Huf, ale toho záhy v přesilovce propálil Gulaš.

Parádní akci rozjeli plzeňští mladíci, Malát nabíjel Přikrylovi, ale jeho rána hostující bránu jen lízla. Před koncem třetiny si Přikryl vše vynahradil. Natlačil se před Hufa a puk poslal pod horní tyč – 6:0.

Jenže luxusní náskok domácí ukolébal a Valaši ještě do druhé pauzy stav korigovali. Frodla prostřelil Karafiát a chybu v plzeňské rozehrávce po Kubišově zadovce potrestal Vopelka.

Ani to však škodováky nevarovalo a Berani po zahájení třetí části v přesilovce znovu kousli. Novotného rána od modré přerazila hůl bránícího Kvasničky a skončila za Frodlem. Plzeň však bleskově odpověděla, když Přikryl po výpadu s Malátem zkompletoval hattrick. Ovšem nezlomení hosté bojovali a necelých šest minut před koncem snížili na 5:7. Ačkoliv pak Zlínští ve vyhrocené atmosféře měli ještě přesilovku pět na tři a v samém závěru klasickou početní výhodu, Škodovka výhru uhájila. Puk sice se sirénou ještě pronikl do domácí klece, ale bylo to už po čase.

V neděli hraji Indiáni od 16.00 hodin v Hradci Králové.

HC ŠKODA PLZEŇ – PSG BERANI ZLÍN 7:5

Třetiny: 2:0, 4:2, 1:3. Branky a nahrávky: 8. Přikryl (Rob), 18. Čerešňák (Gulaš, Kracík), 23. Kantner, 26. Straka (Budík, Kracík), 30. Gulaš (Kantner, Suchý), 39. Přikryl, 46. Přikryl (Malát) – 39. Karafiát (Honejsek, Ferenc), 40. Vopelka (Kubiš), 45. M. Novotný (Suhrada, Herman), 49. Poletín (Suhrada, Vopelka), 55. Herman (Karafiát)

Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Komárek, Kis.

Vyloučení: 9:6.

Využití: 1:2.

Střely na branku: 27:33.

HC Škoda Plzeň: Frodl – L. Kaňák, Čerešňák, Kvasnička, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Budík – Suchý, Kracík, Gulaš – Straka, Stach, Eberle – Pour, Kantner, Rob – Přikryl, Malát. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

PSG Berani Zlín: Kašík (27. Huf) – Řezníček, Ferenc, Suhrada, M. Novotný, Žižka, Gazda, Dluhoš – Köhler, Herman, Karafiát – Okál, Honejsek, Šlahař – Kubiš, P. Sedláček, Vopelka – Václavek, Poletín, J. Ondráček. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.