To se ke Gulašovi odrazil puk od zadního mantinelu a zkušený útočník téměř z nulového úhlu otevřel skóre a zároveň si v extralize připsal 500. kanadský bod.

„Že to může přijít, jsem se dozvěděl až těsně před zápasem. Povedlo se to, i když takovým škaredým gólem, náhoďákem, ale platí,“ podotkl po utkání s úsměvem Gulaš. „Jsem rád, že jsem toho dosáhl. Vážím si toho, děkuju klukům, ale jedeme dál. Daleko důležitější věci jsou před námi,“ prohlásil 35letý forvard, který následně úctyhodnou metu ještě překonal a své konto posunul na číslovku 501 (228 gólů a 273 asistencí).

Zápas v Hradci jste na svou stranu strhli už třemi góly v první třetině.

Věděli jsme, o co hrajeme a podle toho jsme k zápasu přistoupili. Už minulé utkání se Zlínem bylo výborně odehrané, v Hradci jsme na to navázali a stále jsme ve hře o čtyřku. Na hranici postupu máme na dva body a v posledním kole se může stát ještě cokoliv. Na závěr hrajeme doma s Olomoucí, necháme tam všechno a věřím, že se k nám přikloní štěstí a půjdeme do čtyřky.

Přitom ještě před pár koly šestou Plzeň spousta lidí odepisovala. Kde jste brali víru, že se ještě můžete zamíchat do boje o přímý postup do čtvrtfinále play-off?

Když vás odepisují, tak to může spíš pomoct. Vyburcuje vás to. Jak už jsem řekl, je to stále otevřené. My uděláme maximum, abychom poslední zápas vyhráli a budeme čekat, co Liberec. Pokud vyhraje, tak nám to o kousek uteče. Takový je hokej, ale zároveň je to skvělá příprava na play-off.