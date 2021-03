Jenže v předkole play-off se excelentní útočník bodově odmlčel, když stejně jako celý tým v soubojích s důslednou defenzivou Olomouce tvrdě narazil. Sezona tak pro Indiány skončila v půlce března po třech zápasech během čtyř dnů.

Chtěli jste určitě víc, než jak to dopadlo. Co momentálně prožíváte?

Co prožíváme? Mám to říct naplno? Nasr… Co jinýho. Všichni jsme v šatně naštvaní. Tenhle týden se nám vůbec nepovedl. Mrzí nás, že jsme sérii nedokázali otočit, ale od začátku jsme tahali za kratší konec.

Ačkoliv v základní části jste byl třetím nejproduktivnějším hráčem celé soutěže, tak proti Olomouci jste nepřidal ani bod. V čem byl problém?

Oni hráli výborně osobní obranu, zdvojovali nás a měli jsme to hodně těžký. Byli na nás fantasticky připravení a musím jim pogratulovat.

Zápasy se odvíjely podle stejného scénáře. Olomouc se ujala vedení a pak náskok poctivě bránila. Byl tohle zásadní moment celé série?

Je fakt, že všechny zápasy předkola byly jak přes kopírák. Bylo to o prvním gólu a ten dal vždycky soupeř. V Olomouci prvních sedm minut nepustíme domácí do pásma, oni pak jednou ujeli a zase jsme prohrávali.

Loni se play-off kvůli pandemii vůbec nehrálo a letos jste vypadli po pouhých čtyřech dnech. To asi není lehké přijmout.

Je to škoda, protože tenhle jeden nepovedený týden shodí naši celoroční práci. Ve všech směrech to pro nás byla divná sezona. V základní části jsme měli plno zraněných hráčů a sestava se pořád lepila. Na druhou stranu je potřeba hledat i pozitiva, do sestavy se zapracovalo spoustu mladých hráčů a to je pro Plzeň velký příslib.

Hodně se mluví o vašem ochodu z Plzně. Můžete potvrdit, že to byl váš poslední zápas za Škodovku?

Nezlobte se, ale na tohle vám teď nebudu odpovídat.