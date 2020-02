Když v úvodu třetí třetiny nedělní vítězné přestřelky s Kladnem skóroval Milan Gulaš, svým 34. gólem v sezoně vyrovnal střelecký rekord hokejové Škody Plzeň.

Jestli odhadujete, že se kapitán Indiánů dotáhl na obávaného snajpra nedávné minulosti a nyní sportovního manažera Tomáše Vlasáka, mýlíte se.

Gulaš dorovnal rekordní nástřel, který už v sezoně 1982/83 stanovila jiná výrazná osobnost klubové historie František Černý.

„Jednou to muselo přijít,“ reaguje někdejší excelentní útočník. „Blízko byl Tomáš Vlasák, ale tehdy to ještě neklaplo (Vlasák v sezoně 2010/11 nastřílel 30 gólů). Až Milan Gulaš mě dohnal a nejspíš i překoná. Rekordy od toho přece jsou,“ usmívá se 60letý matador a v Plzni nyní trenér mládeže.

Jestliže Gulaš nasázel 34 gólů ve 47 zápasech, Černý to před lety stihl během 43 utkání ze 44 možných, které tehdejší schéma československé ligové soutěže nabízelo.

„Doba i hokej se za ten čas změnily. Střelci to mají nyní asi těžší a Milan Gulaš potvrzuje své kvality. Není jen střelcem, ale spoustu gólů připraví pro spoluhráče, dohrává souboje, padá do ran,“ připomíná Černý.

„V extralize není lepší hráč. Rozhodně by se uplatnil kdekoliv v Evropě, hraje však za Plzeň, takže za mě klobouk dolů,“ podotýká v osmdesátých letech rovněž uznávaný šéf plzeňské kabiny. Kapitán Škodovky.

Černého dres s číslem 24 také najdete zavěšený na čestném místě pod střechou plzeňské arény.

Srovnání s Gulašem se však brání. „Určitě je to vůdčí osobnost, která táhne tým a zároveň hodně komunikuje s trenéry. V tom byly naše role podobné, ale hokej je už jinde. Důležité je, že se daří Milanovi i celému mužstvu,“ zdůrazňuje Černý.

Sám v lize začínal již v šestnácti letech, což bylo v oněch časech výjimečné.

Fanoušci ho mají nejvíc spojeného s legendárním plzeňským útokem Josef Táflík, Zdeněk Pata, František Černý. „Na ledě jsme si perfektně rozuměli a na mě tak nějak vycházelo zakončení.“ říká.

I své střelecké maximum dosáhl v lize po boku Paty s Táflíkem, a to Škodovka zrovna neprožívala úspěšné časy.

Ještě pět kol před koncem ligy dělilo Plzeň od posledního Kladna jen pět bodů. „Nakonec jsme to uhráli a ve dvanáctičlenném poli jsme skončili devátí. Dolů šlo Kladno,“ vzpomíná Černý.

Střelecká forma vynesla průbojnému křídlu nominaci na mistrovství světa v tehdejším západním Německu, odkud se Černý vrátil se stříbrnou medailí. O čtyři roky později si přivezl ze světového šampionátu ve Vídni bronz. Teď se těší na vyvrcholení extraligy.

„Tým kolem Milana Gulaše může v play-off dojít daleko. Tedy pokud se nám budou vyhýbat zranění, protože kádr je úzký. V mužstvu je hodně mladých kluků, odchovanců. Znám je a věřím, že se dokážou prosadit,“ říká Černý, který své nástupce v Plzni formuje s úspěchem už drahnou řádku let.

František Černý (nar.: 28. 7. 1959). Excelentní útočník, dlouholetý kapitán a klíčová postava plzeňské Škodovky v osmdesátých letech minulého století. Za Plzeň odehrál celkem 438 zápasů, v nichž nastřílel 189 gólů. Kapitánem týmu se stal ve 22 letech. V lize kromě toho hrál během vojny za Duklu Trenčín. V roce 1989 se vydal do zahraničí, nejprve do německého Stuttgartu a odtud do finského celku Hermes Kokkola. Hráčskou kariéru ale musel ze zdravotních důvodů předčasně ukončit a u hokeje zůstal jako trenér. V Plzni prošel od mládeže až k áčku, kde působil jako asistent. V současnosti zastává funkci sekretáře a trenéra mládeže.



Nejlepší sezony – československá liga, 1982/83: 43 zápasů, 34 gólů a 20 asistencí. 1986/87: 46 zápasů, 29 gólů a 20 asistencí. Druhá finská liga: 1990/91: 34 zápasů, 59 gólů, 35 asistencí.