Proti Motoru měli hokejisté Škody Plzeň našlápnuto k další domácí výhře. Dali rychlý gól a od 45. minuty vedli už 3:1, jenže ve zbytku času se plzeňská jízda zadrhla. Jihočeši v už tak líté bitvě o každý puk ještě přidali, stihli srovnat a v nájezdech urvali druhý bod za vítězství 4:3.

„Je to škoda. Bohužel těch chvílích, kdy jsme dvakrát inkasovali, jsme byli pasivní, moc zalezlí a soupeř toho využil,“ komentoval remízový mezivýsledek na webu plzeňského klubu útočník Jan Schleiss. „Buďme rádi, že máme bod, ale vedení jsme si měli pohlídat,“ zdůraznil.

Právě Schleiss v druhé třetině zvyšoval v přesilovce náskok Škodovky na 2:0.

„Tu přesilovku jsme hráli dobře a měli jsme i hodně střel. Po Čerovo bombě se puk odrazil ke mně a já trefoval odkrytou bránu,“ popsal zásah 27letý forvard..

Vítězství z toho nebylo, ačkoliv po Jiříčkově trefě vypadal dvougólový náskok ještě nadějněji. Jenže tým z jihu se nevzdal.

„Neměli co ztratit a tlačili se do nás. A když nás zamkli v pásmu, tak všechno pálili na bránu a dvakrát jim to tam spadlo,“ hledal příčiny obratu Schleiss.

„Budějovice mají zkušený tým a koncovky zápasů umí. Dokázali srovnat a šlo se do prodloužení a do nájezdů. Sice se potvrdilo, že ty nám moc nejdou, ale náš výkon bych neshazoval. Jedeme dál,“ nechal se slyšet mladý obránce David Jiříček.

Výkony na extraligové scéně vynesly 17letému bekovi stejně jako plzeňskému brankáři Miroslavu Svobodovi a útočníkovi Petru Kodýtkovi pozvánku do českého áčka pro nadcházející Karjala Cup.

Více radosti ale po úterním zápase 21. kola panovalo v táboře Motoru, jenž ztrátu na aktuálně pátou Škodu stáhl na čtyři body. Jen budějovický kapitán Milan Gulaš radost z výhry, k níž přispěl gólem a asistencí, krotil.

Vždyť právě v Plzni válel uplynulé čtyři sezony a celkem tu prožil pět úspěšných let. „Pocity byly smíšené. Po těch krásných letech mám ke klubu stále skvělý vztah. V Plzni mám i spoustu kamarádů a v kabině znám skoro všechny. Nebylo snadné sem přijet jako soupeř,“ vysvětloval 35letý bohatýr.

Nejásal ani po svém gólu. „Jen jsem dodržel nepsané pravidlo. Bylo divné prosadit se v Plzni jako soupeř, vůbec to pro mně byl zvláštní zápas,“ přiznal českobudějovický rodák, který po minulé sezoně podlehl vábení domova.

A jak se přivítal s bývalými spoluhráči? „Na všechny jsem se na ledě usmál, oni na mě taky. Věděli jsme, že tohle je něco speciálního,“ říkal Gulaš.

A speciální pro něj byla i reakce plzeňských fanoušků, kteří ho po zápase vyvolávali. „Divákům patří velký dík, nečekal jsem, že mě takhle vyvolají. Moc jsem si to užil,“ ocenil Milan Gulaš.

Plzeň čekají do reprezentační přestávky ještě dvě utkání. V pátek hrají Indiáni v Brně s Kometou (začátek v 18.00) a v neděli hostí doma od 16.30 hodin Litvínov.