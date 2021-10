Dokonce se spekulovalo o možném konci jeho hokejové kariéry, ale 26letý gólman je už nějaký čas zase v plném zápřahu. „Jsem připravený a záleží jen na trenérech, kdy mě pošlou do brány,“ potvrdil Svoboda.

Jak dlouho trénujete?

Už docela dlouho. Začínal jsem ve chvíli, kdy do Plzně přišel na záskok Domíno (Dominik Furch), takže jsme s návratem nespěchali. Trénink se prokládal občas i volnem a teď jsem stoprocentně nachystaný.

Máte za sebou pro sportovce vždy nepříjemné období. Můžete říct, čím jste si v minulých týdnech prošel?

Neřekl bych nepříjemné. Prodělal jsem nějakou těžší virózu, což potká spoustu lidí. Ale tím, jak jsme v srpnu měli v přípravě zvýšenou zátěž, tak mě to semlelo víc, než by asi bylo běžné. Navíc jsem ještě jezdil za rodinou do Ostravy, což mi také nepřidalo, a tělo se ozvalo. Následovala série vyšetření, která probíhala asi tři týdny. Teď jsem ale zase nachystaný, jak se na extraligu sluší a patří.

Vyšetření se táhla. Nepřepadaly vás pochybnosti, zda budete moct pokračovat v hokejové dráze na vrcholové úrovni?

To ne. Odrazem prodělané nemoci byl špatný krevní obraz a jen se čekalo, až se výsledky testů vrátí do normálu. Navíc měsíc volnav kuse jsem neměl snad devět let. Prožil jsem ho s rodinou, manželkou a malým, který se nám narodil, a bylo to vlastně hezký období. Udělal jsem i pár věcí, na které předtím nebyl čas.

Ale naskočit rovnou do rozjeté extraligy asi nebude snadné.

I předtím jsem se párkrát vracel po zranění, takže jsem si tím už prošel a nějaké zkušenosti mi to dalo. Navíc v Plzni je skvělý realizační tým od fyzia po Snopína (Jan Snopek), který se stará o kondici a hodně se mi věnoval. Stejně jako trenér gólmanů Ruda Pejchar, s nímž jsem minulé tři týdny absolvoval docela těžký trénink, a věřím, že jsem připravený.

Co jste říkal na výkony Škodovky, která po nepovedeném vstupu do extraligy, zdá se, chytá druhý dech?

Zápasy jsem sledoval a jen se potvrdilo, že začátek extraligy bývá vždycky vyrovnaný a výsledky jsou takové nahoru dolů. To je hokej. My jsme teď v tabulce poskočili výš, nálada je lepší, tým je na dobré vlně a můžeme hrát zase nahoře, s čímž jsem také do Plzně šel. Ale tím, že se z extraligy zase padá, tak to bude i dál boj o každý bod.