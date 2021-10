Indiáni v úvodním derby českého západu v sezoně padli v Karlových Varech 0:3. A zatímco energetici zlomili v běžící extralize sérii pěti proher, Plzni skončila dlouhá bodová šňůra vyšperkovaná pěti maximálními zisky v řadě. „Prohráli jsme, ale nic se nemění. Poučíme se z toho a jedeme dál,“ prohlásil plzeňský kapitán Jakub Kindl.

Rozjetá Škodovka v derby rivala z lázní sice vysoko přestřílela, na Novotného vyslala 45 pokusů, jenže třicetiletý gólman udržel kasu Energie zavřenou (minimálně jednou s přispěním tyčky). Indiáni si ke gólu nepomohli v přesilovkách ani z nájezdů. Jako Švéd Ludwig Blomstrand, který po brejku v oslabení už za stavu 0:2 neproměnil trestné střílení.

„Karlovarský gólman měl vynikající zákroky, ale také jsme mu to občas ulehčili, když jsme z ideálních pozic ještě puky posouvali přihrávkami do stran. Góly padají ale z prostoru před bránou a tam musíme příště být víc, dorážet a stínit,“ zdůraznil Kindl.

Naopak Karlovarští vykouzlili z 28 ran dva góly (výhru pak v závěru zpečetili po Novotného přihrávce zásahem do opuštěné plzeňské klece) a hned první branka z úvodní třetiny byla hodně důležitá. „Soupeř šel do vedení, trochu se uklidnil a těsný náskok urputně hájil. My jsme naopak první třetinu vůbec nechytili. A i když jsme to potom doháněli a vypracovali jsme si spoustu šancí, tak jsme žádnou gólovku bohužel neproměnili,“ hledal Kindl příčiny nezdaru. „Ale není důvod smutnit. Do dalších utkání musíme jít zase s čistou hlavou,“ podotkl čtyřiatřicetiletý zadák.

V nedělním, 15. kole má Plzeň volno a pak ji čekají čtyři domácí zápasy – v úterý se Spartou a poté s Pardubicemi (22. 10.), Třincem (24. 10.) a Olomoucí (26. 10.).