Slovenský reprezentant pochytal 44 z 46 střel, Škodovka už s obráncem Laaksem v sestavě udolala Hradec a slavila druhé vítězství v řadě.

Zatímco brankář Patrik Bartošák z týmu Mountfieldu zpytuje svědomí, plzeňský útočník Aleksi Rekonen slaví gól. | Foto: hcplzen.cz

I předtím odváděl brankář Hlavaj skvělou práci, jenže premiérová výhra v extralize za Plzeň mu stále unikala. Až v pátek to prolomil.

Slovenský reprezentant pochytal 44 z 46 střel soupeře a Škodovka i díky tomu porazila doma v dramatickém zápase 12. kola hradecký Mountfield 3:2.

Hrdina zápasu brankář Samuel Hlavaj.Zdroj: hcplzen.cz/Milan Podpera

Indiáni poprvé v sestavě s finským obráncem Laaksem, který překonal zranění ze závěru přípravy, tak navázali na vítězství v Mladé Boleslavi. Navíc brali třetí výhru z minulých čtyř zápasů.

Skvělý vklad pro v úvodu soutěže tápající celek i dárek pro bývalého plzeňského obránce Ivana Vlčka, který včera slavil šedesáté narozeniny.

Přitom hosté z Hradce byli od začátku aktivnější a mohli otevřít skóre. Po námazu jednoho z plzeňských hráčů střílel z mezikruží Miškář, jenže minul. Škodováci pak nápor soupeře otupili, sérií ran vyzkoušeli brankáře Bartošáka a v 15. minutě šli do vedení. To v hradecké bráně skončila po dvojí teči Zámorského rána od modré. Šťastný gól byl připsán Rekonenovi.

Inkasovaná branka hosty rozdráždila, tlačili na soupeře, jenže Hlavaj odolával. Vychytal Okuliara, přesunul se proti Pavlíkově zakončení rychlého přečíslení a když se před ním zpoza brány zjevil nekrytý Šťastný, tak roztažený zasáhl betonem.

I ve druhé třetině vedli na šance hosté, jenže Hlavaj zůstával neprůstřelný a gólově vládli Indiáni. Rychle otáčeli hru a v 28. minutě udeřili.

Po pravém křídle rozjetý Holešinský vyslal do sóla mladého obránce Maláka, který po bekhendovém blafáku slavil premiérový gól v extralize. Plzeň vedla 2:0.

Obránce Daniel Malák ukazuje puk s nímž dal svůj první extraligový gól.Zdroj: hcplzen.cz

Hradečtí se hnali za snížením, jenže naráželi dál na Hlavaje, a to i před druhou pauzou, kdy hráli škodováci v oslabení.

Souboj se pak ještě víc vyostřil. Indiáni se bránili sto sekund ve třech, jenže ve 46. minutě inkasovali. Po závaru před plzeňskou bránou sice Hlavaj skryl puk pod lapačkou, ale důrazný Okuliar ho přesto procpal do sítě – 2:1.

Hradečtí však vzápětí propadli, do brejku se rozjel Holešinský a mazácky zakončeným sólem vrátil domácím šikům dvougólový polštář – 3:1. Boj však planul dál.

Hosté v čase, kdy do konce chybělo něco přes dvě minuty, odvolali brankáře, domácí faulovali a soupeř se v přesile šest na čtyři dostal na kontakt. Na 2:3 snížil Pavelka a zadělal na drama. Indiáni však s vypětím sil těsnou výhru uhájili.

V neděli hraje Škodovka od 16 hodin v Liberci.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Hradec je velmi silné mužstvo. I přesto, že jsme dali první gól, tak jsme měli hodně ztrát, oni měli brejky a spoustu šancí. Ale musíme pochválit našeho gólmana. Kluci to odmakali, oddřeli, tlak byl enormní. Zachránil nás vynikající Samuel Hlavaj v bráně. Závěr byl hektický, zbytečné vyloučení, které soupeř potrestal. V naší situaci jsme strašně rádi, že jsme to urvali. Je to důležité pro sebevědomí hráčů. Vždycky je důležité potvrdit vítězství. Věříme, že to bude pokračovat.“

Tomáš Hamara (Mountfield HK): „Těžko se mi utkání hodnotí, jsme pochopitelně hodně zklamaní. Utkání se vyvíjelo v náš prospěch, avšak sráží nás produktivita a proměňování šancí. Plzeň nám uštědřila tvrdou lekci z produktivity. Chyběl nám důraz v předbrankovém prostoru. Znovu opakuji, jsme zklamaní, ale tak to v hokeji bývá, kdo dá více gólů, tak vyhraje.“

ŠKODA PLZEŇ – MOUNTFIELD HK 3:2

Třetiny: 1:0, 1:0, 1:2. Branky a nahrávky: 15. Rekonen (Indrák, Zámorský), 29. Malák (Holešinský, Söderlund), 49. Holešinský (Söderlund) – 46. Okuliar (Miškář, Blain), 59. Pavelka (Blain, Jergl). Rozhodčí: Šír, Cabák – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:2. Střely na branku: 15:46. Diváci: 4 534.

Nejlepší hráči: Samuel Hlavaj – Jérémie Blain.

Plzeň: Hlavaj – Malák, Zámorský, Laakso, Dujsík, Kvasnička, Jiříček, Piskáček – Holešinský, Mertl, Söderlund – Schleiss, Lev, Matýs – Pour, Indrák, Rekonen – Straka, Jansa, Hrabík. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Mountfield HK: Bartošák – Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Jasper, Tamáši, Jergl – Perret, Lalancette, Okuliar – Zachar, Pilař, Šťastný. Trenéři: Martinec, Hamara a Frühauf.