Je to vše v jednání, smlouva zatím podepsána není, a tak se mi o tom nechce příliš mluvit. Nicméně doufám, že vše je na dobré cestě, abych měl brzo definitivně jasno.

Ano, měl jsem i nějaké zdravotní problémy. Taková rýmička to byla (úsměv).

Ve třech z devíti zápasů vás v brance zastoupil Dominik Pavlát. Tak to bylo v plánu nebo v tom hrály roli i nějaké vaše zdravotní potíže?

Odchytal jsem tu dobré, ale i horší zápasy. Na začátku soutěže jsme měli výkyvy ve výkonech, takže to vše bylo nahoru dolů. Ale poslední dobou se celý tým zvedl, a když tým vyhrává, tak samotné hráče ten hokej více baví. Ke konci září byla v kabině rozhodně větší radost.

Do Plzně přišel jednatřicetiletý gólman s bohatými zkušenostmi z KHL před startem extraligy jako záskok do konce září za zdravotními trably stiženého Miroslava Svobodu. Svátečním duelem s Mountfieldem udělal Furch za krátkou štací na západě Čech vítěznou tečku.

V plzeňském dresu zasáhl Dominik Furch do šesti zápasů a tři z nich byly vítězné.

