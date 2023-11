Plzeňský útočník v derby s Karlovými Vary zařídil Škodovce alespoň bod a smazal nulu na svém střeleckém účtu.

Útočník Miroslav Indrák (vpravo). | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Proti hokejové Energii nastoupil Miroslav Indrák nezvykle ve středu útoku, ale odehrál skvělý zápas. Výkon korunoval gólem na 2:2 a v patnáctém zápase za Škodovku v sezoně konečně smazal nulu na svém střeleckém účtě. Na brankáře Dominika Frodla, před pár lety ještě spoluhráče v Plzni, dotíral v derby nesčetněkrát, ale karlovarského fantoma překonal až v 55. minutě. A to Frodl vytáhl neuvěřitelná zákrok, když skočil a v letu čapl střelu lapačkou. Jenže sudí po konzultaci u videa určili, že to bylo za brankovou čárou a Indrák se mohl radovat z první branky v sezoně.

„Předtím jsem nevěřil, že to byl gól. Bylo to strašně rychlé, Dominik to skvěle chytil. Za mě to bylo před čárou, ale video rozhodlo jinak. Já ale fakt nevěřil,“ přiznával 28letý útočník po derby, které nakonec v prodloužení vyhrála karlovarská Energie.

Útočník Miroslav Indrák na plzeňské střídačce během derby s Energií. Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

S Dominikem Frodlem jste situaci kolem vyrovnávací branky po utkání nějak řešili? Bavili jste se o tom?

Dominik udělal maximum, aby puk chytil a po zápase jsme si jen popřáli hodně štěstí.

V derby jste měl i řadu dalších šancí. U které z nich jste si nejvíc vyčítal, že neskončila gólem?

Ve druhé třetině jsem třeba trefoval úplně prázdnou branku, jenže Dominik puk vykopl špičkou betonu. Také ve třetí části jsem tam měl ještě nějaké příležitosti, ale nespadlo to tam.

Byla první srážka rivalů ze západu Čech v extralizev hodně vyhecovaná?

Vyhecované to bylo možná mezi fanoušky, ale my hráči se musíme soustředit hlavně na hru, na vlastní výkon.

Nakonec jste v derby vybojovali alespoň bod, ale i na ten jste se hodně nadřeli.

Byl to těžký zápas s kvalitním soupeřem, navíc Frodl toho spoustu pochytal. Takže jsme rádi, že jsme to dotáhli alespoň k remíze. A nebylo to poprvé, co jsme se takhle dokázali vrátit do zápasu. Ukazuje se nějaká vnitřní síla týmu, je na čem stavět. Máme se od čeho odrazit.

Jak se vám hrálo na nezvyklém postu centra?

Sedlo mi to. Až jsem překvapený, jak se na té pozici cítím komfortně. Ale už nějakou dobu se cítím dobře. Šancí bylo mraky a jsem rád, že jsem konečně skóroval.

Jaká nálada vládne momentálně v plzeňské kabině?

Každý bod v tabulce se počítá. Zvlášť po minulé porážce v Budějovicích, kdy náš výkon nebyl ideální. Řekli jsme si k tomu něco, a proti Energii to bylo diametrálně odlišné. Nevyhráli jsme, ale rozhodně jsme předvedli o padesát procent lepší výkon.

