Jediný gól hokejistů Škody Plzeň v úterním přátelském utkání proti Šumperku (1:3) vstřelil útočník Filip Kuťák, který je na západě Čech na zkoušku z prvoligového Sokolova.

Filip Kuťák střílí gól do šumperské branky. | Foto: hcp

„Je škoda, že jsme prohráli, protože zápas jsme měli dobře rozehraný. První polovinu utkání nás Dominik Pavlát podržel, ale druhou půlku jsme my nepomohli Kristiánovi (Kolář). Porážku beru i na sebe, protože jsem neproměnil spoustu šancí. Soupeř trestal naše chyby, pak dal třetí gól do prázdné branky. Zápas ukázal, na čem musíme pracovat,“ řekl pětadvacetiletý rodák z Hradce Králové Filip Kuťák, který je vicemistrem světa z MS 2014 do 18 let.