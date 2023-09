Ukázalo nám to chyby, ale extraliga je přece jen zase jiná soutěž, věří zadák plzeňské Škodovky.

Obránce Tomáš Dujsík (vpravo) v generálce na extraligu, kterou Škodovka v Crimmitschau prohrála po nájezdech 4:5. | Foto: hcplzen.cz

Bojovnost, nezlomnost do posledních minut, ale také neproměňování šancí a příliš vyloučení. Tak by se dal shrnout výkon hokejistů Škody Plzeň na závěr přípravy v německém Crimmitschau.

Indiáni v generálce na extraligu padli s týmem Eispiraten po nájezdech 4:5, když předtím dlouho prohrávali. Po první třetině 0:2, po druhé 1:3 a ještě ve třetí části 2:4, ale v závěru stihli ztrátu srovnat. Zápas za stavu 4:4 dospěl až k nájezdové loterii, v níž měl více štěstí celek druhé německé profiligy.

„Chtěli jsme sehrát generálku daleko lépe. Pozitivem byla snad jen poslední třetina, v níž jsme hráli poctivě, obětavě, rychle jsme střídali a domácí jsme téměř nepouštěli z pásma. Bohužel jsme se k takové hře dostali příliš dlouho,“ ohlédl se za duelem obránce Tomáš Dujsík, jedna z posil Indiánů.

Výmluvy nehledá. „Asi jsme si mysleli, že to půjde samo a podle toho také první dvě třetiny dopadly. Až když jsme konečně začali hrát náš poctivý hokej, tak vše vypadalo úplně jinak,“ podotkl zkušený zadák, který na západ Čech přišel z Olomouce.

Zároveň připustil, že velkou překážkou byl i brankář německého celku Shilin. „Hodně toho vychytal. Ale chtělo to hrát i víc do těla, hned od první třetiny. Když jsme poté přitvrdili, tak jsme měli hned větší převahu,“ uvedl jeden ze zkušených borců v obměněném kádru Plzně.

Z porážky v závěrečném herním testu by však Dujsík překotné závěry nedělal. „Ukázalo nám to chyby a na těch ještě zapracujeme. Extraliga je ale přece jen jiná soutěž. Věřím, že do ní vletíme stejně jako v Crimmitchau do poslední třetiny,“ prohlásil obránce.

Extraliga startuje příští týden. Škodovka zahájí nový ročník soutěže ve čtvrtek 14. září v Plzni od 17.30 hodin soubojem s obhájci titulu Oceláři Třinec. Ještě je tedy pár dní, aby trenérský štáb v čele s hlavním koučem Petrem Kořínkem doladil v přípravě namíchaný herní koktejl.

Dramatické ladění na start hokejové extraligy