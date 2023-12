Derby rozhodla produktivita. Měli jsme sice více střel než soupeř, možná i nebezpečnější akce, ale hraje se na góly a těch dala víc Energie, připouští autor jediné branky Škodovky.

Plzeňský útočník Jakub Pour ve vánočním derby v Karlových Varech. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Ačkoliv hokejisté Škody Plzeň nebyli ve vánočním derby na ledě karlovarské Energie horším týmem a na střely vyhráli zápas 30. extraligového kola 34:24, i podruhé v sezoně s rivalem ze západu Čech padli. Indiáni v lázních prohráli 1:4, když jediný gól Škodovky obstaral ve druhé třetině útočník Jakub Pour. Snížil na 1:2, jenže po 24 sekundách soupeř znovu odskočil do dvougólového náskoku.

Jak v 39. minutě padl váš gól?

Sehráli jsme to jednoduše přes beka, který mi to dal a já se snažil mířit na zadní tyč. Frodo (Dominik Frodl) je skvělý gólman a tak jsem čekal, že bude spíš počítat s ranou na bližší tyč. A nejspíš mi ten předpoklad vyšel.

Co podle vás rozhodlo o porážce Škodovky?

Určitě produktivita, více jsme si měli pomoci také v přesilových hrách. Měli jsme sice více střel než soupeř, možná i nebezpečnější akce, ale hraje se na góly a těch dala víc Energie.

Když byste měl určit klíčové momenty derby, které by to byly?

Jeden z nich nastal v závěru druhé třetiny, kdy se nám podařilo snížit na 1:2, ovšem vzápětí jsme hned inkasovali. Navíc to byl gól do šatny, což nám trošičku sebralo vítr z plachet. O přestávce jsme si sice v kabině ještě říkali, že to ve Varech nenecháme a půjdeme to otočit, bohužel už jsme nenašli sílu s tím něco udělat.

Co se stalo před druhou pauzou, kdy Dávid Gríger zkompletoval hattrick a upravil stav na 3:1 pro Energii?

Samozřejmě Dávid odehrál skvělé utkání, padalo mu to tam, ale tohle byla naše nepozornost. Nemůže se nám stát, že za pár vteřin po našem gólu hned inkasujeme.

Gríger se díky hattricku posunul na druhou pozici produktivity celé soutěže. Nechybí Plzni podobný rozdílový hráč, který dokáže rozhodovat zápasy?

Samozřejmě každý takový hráč týmu neskutečně pomůže. My si ale můžeme zakládat na týmové práci. Je potřeba, aby každý odvedl své maximum a týmu přispěl tím, čím umí. Potom můžeme být úspěšní.

Energii tlačil k vítězství svými zákroky také gólman Dominik Frodl. Nesnažili jste se bývalého parťáka z plzeňského týmu během zápasu nějak rozhodit?

Tak já se o to pokoušel už před utkáním, protože si spolu běžně píšeme a potkali jsme se i před zápasem. Očividně se mi to ale nepovedlo. (úsměv) Odchytal skvělé utkání, podržel je. Takže také klobouk dolů před ním.

