Páté kolo krajské hokejové ligy Plzeňského a Karlovarského kraje nabídlo zajímavý souboj v Třemošné, které se podařilo zastavit rozjetý Nejdek. Celek z Karlovarska vyhrál dosud všechny čtyři zápas, proti Meteoru ale narazil, když mu podlehl 2:4. Bez bodu zůstalo Apollo, které podlehlo Klatovům, které loni ještě hrály druhou ligu, 1:3.

Krajská liga, 5. kolo: HC Klatovy (na snímku hokejisté v červených dresech) - HC Apollo 3:1. | Foto: Jindřich Schovanec

Třemošná - Nejdek 4:2

„Začátek zápasu i celá první třetina nám vyšla perfektně, dostali jsme se rychle do tří brankového náskoku. Ve druhé části jsme kvůli vlastní nedisciplinovanosti hráli příliš mnoho času v oslabení. Tím jsme dostali soupeře do zápasu. Po přestávce se hrál hokej na obě strany, obě mužstva měla velké šance. Soupeř postupně dotahoval a v posledních dvou minutách zápasu jsme vedli už jenom o jednu branku. Nakonec se nám podařilo pojistit si výsledek zápas gólem do prázdné brány. Celkově byl zápas velice vyrovnaný a myslím si, že se střetly dvě mužstva, která mají nejvyšší ambice," prohlásil obránce Třemošné Martin Muchka.

Třetiny: 3:0, 0:1, 1:1. Branky a nahrávky: 3. Michel (Koreis), 13. Koreis (Šibra, Štochl), 15. Štochl (Blumentrit), 60. Šibra (Muchka) – 38. Klíma (Jakubal), 56. Funk (Gerát)

Sestava Třemošné: J. Štekr — T. Blumentrit, T. Soukup, M. Muchka, D. Beer, J. Houfek, J. Štochl — K. Škarka, F. Michel, V. Polívka, J. Koreis, J. Šucha, J. Šibra, J. Beran, L. Sedláček.

Klatovy - Apollo 3:1

„Snažili jsme se hrát takticky a nenechat se zbytečně vybláznit, abychom mohli odehrát celé utkání a neztratili sily. Myslím, že jsme odehráli slušné utkání vzhledem k naší sestavě. Za konečný výsledek 3:1 se nemusíme vůbec stydět," řekl obránce Apolla Miroslav Brand.



Třetiny: 1:0, 1:1, 1:0. Branky a nahrávky: 12. Vizinger (Čuban, Bouček), 40. Vizinger (Čuban, Bouček), 47. Balín (Hrach, Kuchárik) – 30. Králíček.

Sestava Apolla: K. Holub — P. Linhart, M. Brand, D. Jankovský, D. Baďouček — D. Šiška, M. Markov, P. Dobrý, F. Králíček, J. Švec, J. Helus.

Ostatní výsledky 5. kola krajské ligy: HC Meteor Třemošná - HC Rebel Město Nejdek 4:2, HC Čerti Ostrov - HK Rokycany 1:16, HC Mariánské Lázně - HC Stadion Cheb B 3:4, HC Domažlice - HC Baník Sokolov B odloženo.

Program 6. kola krajské ligy Plzeňského a Karlovarského kraje - sobota 16.00: HC Čerti Ostrov - HC Domažlice, 17.00: HK Rokycany - HC Rebel Město Nejdek, 17.30: HC Apollo - HC Mariánské Lázně, 19.00: HC Baník Sokolov B - HC Klatovy, neděle 17.00: HC Stadion Cheb B - HC Meteor Třemošná.

Zdroj: Plzeňský svaz ledního hokeje