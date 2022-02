„Nehodnotí se mi to příliš dobře. Věděli jsme, že soupeř nasadí na první zápas to nejlepší, co má. První třetina byla v podstatě na jednu branku, kdy jsme po třech vyloučeních na naší straně byli neustále pod tlakem a soupeř měl jednu střelu za druhou,“ popisoval první dějství útočník Kaznějova Martin Hajšman.