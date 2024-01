V novém roce to hokejistům Škody Plzeň fantasticky střílí. Po středeční demolici Olomouce (8:0) deklasovali v pátek doma i kladenské Rytíře s Jaromírem Jágrem v sestavě 7:2. Plzeň přitom po první třetině prohrávala 1:2. Tři body ze souboje se Středočechy jsou hodně cenné, protože Škodovka se od předposledního, třináctého, Kladna odpoutala už na třináct bodů.

Škoda Plzeň (v bílém) - Rytíři Kladno | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

V utkání 33. kola extraligy si Indiáni pomohli přesilovkami, z nichž pětkrát skórovali. Dvěma góly se zaskvěli Indrák a Rekonen, Holešinský zapsal čtyři kanadské body (1+3). Poprvé v této sezoně nastoupil v extralize dospělých mládežnický reprezentant, 17letý obránce Jan Skok.

Jako první dostalo do brány puk Kladno, ale Kusého gól nebyl ve 12. minutě uznán kvůli ataku Pavláta v brankovišti. Ve stejné minutě vstřelila regulérní gól domácí Škoda – v přesilovce se prosadil Lev.

Rytíři vyrovnali o dvě minuty později po teči Smoleňáka také z přesilovky a za 41 vteřin vstřelili druhý gól.

„Dostali jsme se do vedení, ale dva zbytečné fauly nás srazily. Nebylo to z naší strany ideální,“ řekl trenér Škody Plzeň Petr Kořínek.

Od druhé třetiny končily puky jen v kladenské bráně.

Ve 31. minutě vyrovnal Indrák a za dvě a půl minuty využil plzeňskou početní výhodu pět na tři Holešinský. Slovenský útočník gólem na 3:2 vstřelil vítěznou branku zápasu.

V polovině 37. minuty zvýšil vedení Indiánů z přesilovky Rekonen po nádherné přihrávce Holešinského.

„Do půlky zápasu bylo utkání vyrovnané,“ prohlásil Kořínek.

Na začátku poslední třetiny vstřelil pátý gól Plzně Indrák. Opět z přesilové hry.

V polovině třetí dvacetiminutovky se prosadil Mertl, který proti Kladnu nastoupil po čtyřzápasovém trestu za napadení rozhodčího.

I posledního gólu docílili Indiáni v přesilové hře. Rekonen s Holešinským předvedli jako přes kopírák souhru z početní výhody při čtvrtém gólu – 7:2.

V závěru utkání spustilo 7054 diváků v plzeňské areně mexickou vlnu.

„Konečně jsme si pomohli přesilovkami. To byly rozhodující momenty zápasu. Dneska se nám to povedlo. Ve třetí třetině už jsme si to pohlídali. Byl to výborný, bojovný výkon od všech, včetně brankáře,“ potěšilo Petra Kořínka.

Trenér Kladna Otakar Vejvoda označil za zlom zápasu plzeňskou přesilovku pět na tři. „Poté jsme měli další dvě oslabení a domácí trestali. Zápas jsme si prohráli svou nedisciplinovaností,“ tvrdil.

Už v neděli (17.00) čeká Škodovku utkání v Olomouci, kterou ve středu v Plzni porazila 8:0.

