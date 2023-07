Zkušený třiatřicetiletý obránce Aleksi Laakso je velkým úlovkem hokejové Škodovky, výraznou posilou zadních řad.

Zkušený finský obránce Aleksi Laakso je velkým letním úlovkem hokejové Škodovky. | Foto: archiv

Výrazný blonďák, světlé obočí, seveřan jako malovaný.

Finský obránce Aleksi Laakso je velkým úlovkem hokejové Škodovky, výraznou posilou zadních řad. Ne každý den se povede přitáhnout borce, který předtím válel v nejvyšší finské soutěži.

V té si třiatřicetiletý bek odkroutil čtrnáct sezon, minulou v dresu Äsatu Pori.

Teď je Laakso už pár dní v Plzni a s Indiány absolvoval i první trénink na ledě.

„Bylo to skvělé, přirovnal bych to k finskému stylu. Hodně se bruslilo a hráči jsou tu šikovní,“ konstatoval s úsměvem zkušený zadák.

Proč jste si zvolil zrovna Plzeň? Čím si vás získala?

Plzeň zavolala, měla zájem a její nabídka mě velmi zaujala. Vnímal jsem to jako možnost poznat zase jiné hokejové prostředí, jinou soutěž a jsem rád, že jsem tady.

Když jste se rozhodoval, konzultoval jste to s vaším krajanem Aleksim Rekonenem, který ve Škodě působí?

Pochopitelně jsem s Aleksim mluvil a on o klubu říkal jen hezké věci. Optal jsem se ale i českých hráčů, kteří hrají ve finské lize, třeba Lukáše Jaška, a všichni mi Plzeň po hokejové stránce doporučovali.

Jaké jsou vaše pocity z města, hokejové arény i zázemí?

To vše na mě udělalo velký dojem. Jsem tu zatím jen krátce, ale líbí se mi tu. Centrum města je blízko, všude se dá dojít, což mi vyhovuje.

A dojem z kabiny, ze spoluhráčů?

Všichni kluci z týmu se mi snaží hlavně pomoct. A za to jsem jim vděčný. Pomáhá mi to rozkoukat se v novém městě, v novém prostředí.

Je plusem, že v plzeňském týmu nejste jediným Finem?

Jasně. S Aleksim Rekonenem se navíc dobře známe ze společného působení ve finské lize. A vůbec je dobré mít možnost si pohovořit v rodném jazyce, ale třeba probrat i hokejové věci. Aleksi z minulé sezony zná soupeře, jejich přednosti i slabiny, což jsou cenné zkušenosti.

Vnímáte angažmá v zahraničí jako velkou výzvu?

Ano. Vždycky, když takhle výrazně změníte prostředí, tak tím vystoupíte ze své komfortní zóny a nutí vás to vydat ze sebe to nejlepší. Věřím, že to takhle bude platit i nyní.

Jste v Plzni sám, nebo s rodinou, manželkou?

Manželka zůstala doma a jen občas za mnou bude létat. Ale nejsem v Plzni sám. Vzal jsem si s sebou dva jezevčíky, slečny. A řeším problém, kdo se mi o ně postará, až odjedeme na zápasy k soupeřům (úsměv).

Víte, že za Škodovku v titulové sezoně před deseri lety chytal váš slavný krajan Tukka Rask?

Vážně? To je pro mě novinka. Skvělý gólman. Je tedy na nás s Aleksim Rekonenem, abychom znovu udělali dobré jméno finskému hokeji.

Na závěr tradiční otázka. Už jste stihl ochutnat plzeňské pivo?

Ano a chutná mi (úsměv).

Hokejoví Indiáni se už chystají na ledě. Posilou je Kanaďan