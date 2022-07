Po týdnu volna jsou zpátky v zápřahu. V neděli se hokejisté Škody Plzeň sklouzli poprvé po ledě, ještě dobrovolně, ale další den už trénovali v čerstvě zaledované aréně naplno. Včetně 28leté útočné posily z Finska Aleksi Rekonena, který do angažmá v Plzni zamířil z druhé švédské ligy.

Hájil barvy Karlskogy, kde předtím působili i jiní zahraniční hráči Škodovky Viktor Lang nebo Gustaf Thorell. Během dvou sezon Rekonen ve více než 100 zápasech vstřelil 29 gólů a k tomu si připsal 55 asistencí.

Až dosud se rodák z Helsinek a odchovanec tamního Jokeritu připravoval individuálně a nyní se s manželkou a čtyřmi potomky zabydluje v novém prostředí.

„Líbí se mi stadion, kabina i město, takže zatím samé pozitivní dojmy,“ hlásil dravý křídelník, který v nejvyšší finské soutěži hájil barvy Hämeenlinny, Vaasan Sportu, Lahti a Pori.

Dal jste při zvažování nabídky Plzně na zkušenosti Gustafa Thorella? Rozebírali jste to spolu?

Ano. Mně ještě dojížděla sezona, když se Gustaf vrátil z Plzně do Karlskogy. Potkali jsme se a bavili jsme se o týmu, zázemí i o městě. Ale i předtím v sezoně jsme si často textovali, takže jsem měl informace o klubu z první ruky.

Co vás hlavně přitáhlo do Plzně a co si od angažmá slibujete?

V sezoně jsem změnil agenta a ten nový mi zavolal, že se nabízí možnost hrát v Plzni. Vše pak proběhlo rychle. Domluvili jsme se, já podepsal kontrakt a teď jsem tady (úsměv). A co očekávám? Přijde mi, že Plzeň dala dohromady nový kvalitní tým a já chci být jeho platnou součástí. Cítím se výborně, mám nějaké zkušenosti a teď bych to rád ukázal.

Jak byste se charakterizoval jako hráč a popsal své přednosti?

Jsem hlavně dobrý bruslař. V ofenzivě dokážu tvořit hru i vystřelit, ale jsem schopný vypomoci také obraně. Což patří k současnému celoplošnému hokeji.

Bylo složité přestěhovat početnou rodinu do nového působiště?

Změny k hokeji patří a rodina chápe, že tohle je moje práce. Největší část starostí tak ležela na ženě, ale ona je skvělá. Vše zvládá, za což jí patří mé uznání. Mně to zase pomáhá věnovat se naplno hokeji a rodinu tím zajistit.

Váš nejstarší syn jde po prázdninách do první třídy. Jak tohle vyřešíte?

Začne v anglicky mluvící třídě, ale děti jsou hodně adaptibilní a umí rychle pochytat řeč. Což se potvrdilo i předtím ve Švédsku. Takže věřím, že stejné to bude i nyní v Česku.

Po pár dnech na ledě vás v rámci teambuildingu čeká vodácká akce. Bude splutí řeky a přespávání pod stanem novou zkušeností?

Ne. Ale je dobře se dát v téhle fázi přípravy jako tým dohromady. Poznat se vzájemně. Navíc jsem dobrý plavec (smích) a spaní pod stanem mám natrénované z výcviku ve finské armádě.

V Plzni se dnes fotbalová Viktoria utká v odvetě druhého předkola Ligy mistrů se soupeřem z Helsinek. Neláká vás jít zafandit týmu z vašeho rodného města?

Rozhodně si zápas nenechám ujít, vždyť moje dvě děti za klub z Helsinek hrají. Takže já budu fandit oběma mužstvům nastejno, ale děti budou přát vítězství finskému týmu (úsměv).

