Je to více než pět měsíců, co sehrála Škoda Plzeň utkání před svými příznivci. Tehdy v předposledním kole základní části Tipsport extraligy porazila brněnskou Kometu 3:2.

Následně zasáhla naplno svět epidemie koronaviru, kvůli níž se odložilo i první utkání letního turnaje Generali Česká Cup, v němž měli Indiáni přivítat minulé úterý Kladno, které však skončilo v karanténě.

Zápas byl nakonec přeložen na tento pátek. Úvodní hvizd je naplánován na 17.30.

Ještě předtím ale narazí Plzeňané na jiného soupeře. Ve čtvrtek od 17.30 přivítají svěřenci trenéra Ladislava Čiháka pražskou Spartu.

Vzhledem k preventivním opatřením je snížena kapacita stadionu, který bude pro diváky rozdělen do pěti neprůchozích sektorů. Vstup do Logspeed CZ arény je povolen pouze s rouškou.

Vstupenky na oba zápasy jsou stále v prodeji.

Se Spartou poměřila již Škoda v uplynulém týdnu síly. Vyrovnané utkání doputovalo až do prodloužení, v němž rozhodl na konečných 4:3 ve prospěch Plzně navrátilec David Stach.

Další turnajový duel sehráli Indiáni v úterý, kdy zavítali na led extraligového nováčka, českobudějovického Motoru.

Škodovka nastoupila v silné sestavě v čele s útočníky Gulašem a Mertlem a měla herně navrch. Domácí brankář Strmeň ale čaroval ve své svatyni a držel svůj tým nad vodou.

Jihočeši díky němu přečkali drtivý tlak soupeře a nakonec zvítězili 4:2.

„Byli jsme dvě třetiny jasně lepší, ale nebyli jsme úspěšní v koncovce. Mohli jsme klidně vést i o čtyři branky. Vše by pak bylo jiné. Bohužel se nám nepovedla třetí třetina, v níž Motor rozhodl,“ hodnotil duel Ladislav Čihák.

Indiáni nezužitkovali svoji převahu ve více branek, což uznal i střelec druhého plzeňského gólu Petr Kodýtek.

„Je škoda, že jsme neproměnili naše příležitosti. Především v prostřední dvacetiminutovce jsme kontrolovali hru a prakticky je nepustili k nám do pásma. Celkově jsme měli v zápase dobré situace. Určitě máme nadále co trénovat, ale myslím si, že to špatné nebylo,“ nevěšel hlavu z porážky jednadvacetiletý drobný útočník Škodovky.