Škodovka poprvé v sezoně urvala tři body na cizím ledě. Vítězství trefil v 58. minutě obránce Petr Zámorský.

Brankář Dominik Pavlát (na snímku vpravo) byl jedním ze strůjců vítězství Škodovky v Mladé Boleslavi. | Foto: bkboleslav.cz

Poprvé v sezoně urvali tři body na cizím ledě a odlepili se z posledního místa. Hokejisté Škoda Plzeň sice v Mladé Boleslavi prohrávali už 0:3, ale ještě se zvedli a zápas 11. extraligového kola otočili na výhru 4:3. Famózní obrat v důležitém duelu dokonal necelé tři minuty před koncem bekhendovým nahozením obránce Zámorský. Plzeň je aktuálně dvanáctá, zatímco Bruslaři po šesté porážce v řadě sdílejí s Kladnem nejhorší pozice.

Plzeňští trenéři ve snaze zlomit předchozí mizérii zamíchali sestavou útoků a zcela mimo zůstal Pour. Naopak v obraně po pauze naskočil mladý Jiříček. Jenže začátek Škodovce ze západu Čech vůbec nevyšel.

Indiáni si v nervózním úvodu vykoledovali oslabení a inkasovali. U branky hostů se šikovně vytočil Suchý a propálil brankáře Pavláta, v minulé sezoně ještě spoluhráče. Dál pak pokračoval urputný zápas dvou utrápených týmů, z nichž ani jeden nechtěl prohrát. Více šancí měli domácí, ale Pavlát odolával. V závěru třetiny si přesilovku zahráli také hosté, jenže moc se nepředvedli.

Druhá část byla daleko živější, útočnější. Vedoucím gólem uklidněná Boleslav měla více ze hry a přidala další dvě branky. Na Skalického přihrávku si mezi kruhy najel nekrytý Štibingr, pálil pod horní tyč – 2:0. A když pak v 27. minutě znovu po Skalického přihrávce skóroval Järvinen, zdálo se, že se Bruslařům otvírá brána ke zlomení černé série.

Jenže škodováci nerezignovali a postupně začali přebírat útočnou iniciativu. Narůstající tlak hostů korunoval ve 34. minutě v přesilovce Söderlund a měl obrovskou radost. Aby ne, když do Plzně přišel jen před dvěma zápasy z Boleslavi, která ho nechtěla. Indiánská ofenziva pokračovala, ale domácí hrozili z rychlých protiútoků. Skvělý Pavlát však tým držel. Po brejku dvou na jednoho třeba obětavým zákrokem vychytal Lantošiho.

Ve třetí části pak Plzeň dokonala famózní obrat. Na kontakt dostal hosty ve 48. minutě tečí důrazný Rekonen, záhy se za Pavlátem rozvibrovala tyčka, ale góly pak už dávala jen Škodovka. V 52. minutě po Matýsově střele srovnal Holešinský, jenže Plzeňští stále neměli dost. V nervózním závěru Zámorský u útočné modré nahodil puk bekhendem na boleslavskou branku a poskakující kotouč skončil za Růžičkou. Domácí ještě zkoušeli porážku odvrátit, ale Pavlát byl už neprůstřelný a vítězství si stejně jako asi třicítka plzeňských fandů v hledišti náležitě užíval.

Hlasy trenérů:

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): "Nenabízeli jsme v průběhu utkání moc šancí a dali jsme tři góly. Drželi jsme vedení a byť jsme inkasovali při soupeřově přesilovce, tak jsme stále měli zápas pod kontrolou. Ve třetí třetině jsme se, pro mě z nepochopitelných důvodů, začali bát o výsledek. Samozřejmě jsme to hráčům před třetí třetinou zdůrazňovali, chtěli nadále hrát svoji hru a být aktivní v obraně bez kotouče, silní na kotouči. Místo toho jsme začali zbytečně zmatkovat a soupeři jsme góly vysloveně nabídli. Už je to poněkolikáté, co tímto způsobem ztrácíme dobře rozehraný zápas. Nevím, jestli je tam nějaký strach nebo respekt z toho, že bychom mohli vyhrát."

Petr Kořínek (Plzeň): "Špatný vstup. Celkově tam byla nedisciplinovanost během celého utkání, měli jsme hodně vyloučených a začali s tím hned v první minutě. Boleslav to hned na začátku potrestala. My jsme si k tomu o přestávce něco řekli, na začátku druhé třetiny přišla znovu chyba, nepohlídání si hráčů, vyjeli nám z toho a druhý gól a potom zbytečný faul a 3:0. Trošku jsme změnili hru, chtěli jsme víc napadat, což se nám dařilo a snížili jsme. Skvěle nás taky podržel brankář, zase tam měli přesilovky, ale on nám pomohl a dali jsme pak na 3:2. Závěr byl velmi hektický a jsme rádi, že jsme jej zvládli.":

BK Mladá Boleslav – HC Škoda Plzeň 3:4

Třetiny: 1:0, 2:1, 0:3. Branky a nahrávky: 3. Suchý (Osburn, O. Roman), 24. Štibingr (Suchý, Lantoši), 27. Järvinen (Skalický, Pyrochta) – 34. Söderlund (Zámorský, Holešinský), 48. Rekonen (Zámorský, Kvasnička), 52. Holešinský (Matýs, Piskáček), 58. Zámorský. Rozhodčí: Hribik, Pilný – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:5.

Využití: 2:1. Střely na branku: 28:21. Diváci: 2 771.

Nejlepší hráči: Pavol Skalický – Petr Zámorský.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Pyrochta, Štibingr, Jánošík, Osburn, Bernad, Pláněk, Čech – Aaltonen, Järvinen, Gardoň – Skalický, Suchý, Lantoši – Malát, O. Roman, Šmerha – Dvořáček, Závora, Stránský. Trenéři: Kalous, Haken a Pletka.

Plzeň: Pavlát – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Malák, Piskáček, Jiříček – Holešinský, Mertl, Söderlund – Indrák, Lev, Matýs – Schleiss, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Šiler. Trenéři: Kořínek a Bombic.