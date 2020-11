Výhrou nad tápajícím nováčkem z jihu Čech zahájili Indiáni pětiboj na ledě soupeřů. V sérii výpadů do cizích arén pokračují Západočeši o úterním svátku znovunabytí svobody před 31 roky. Míří do Olomouce, kde se od 17.00 hodin utkají s jedenáctým týmem soutěže.

V souboji s předposledním Motorem škodováci jednoznačně dominovali a odčinili tak výkon z předchozího domácího utkání s Litvínovem, které na svou stranu strhli až v nájezdech.

„Litvínov a Budějovice jsou sice malinko rozdílné mančafty. Verva je zkušenější, zatímco Budějky zkušenosti v extralize teprve sbírají, ale hráči do puntíku plnili, co jsme si před utkáním řekli a na výkonu to bylo znát. Byly tam pasáže, kdy jsme Motor jednoznačně přehrávali. Klukům to sedlo a takhle bychom se měli prezentovat i dál,“ říká plzeňský trenér Ladislav Čihák. A kvituje, že v plzeňské hře nebyl ani náznak podcenění soupeře z opačného pólu tabulky, který stále čeká na své první vítězství. „Kluci vědí, že nejde nic podcenit. Máme mladý tým, kterému je to sice třeba občas připomenout, ale hráči se na to dokáží v hlavách připravit a odvést soustředěný výkon,“ oceňuje hlavní kouč Škodovky.

I když s mužstvem vyrazí znovu na led soupeře, míní že v prázdných halách bez diváků se rozdíl mezi domácím a venkovním prostředí stírá. „Fanoušci na hokeji stoprocentně chybí. Je úplně něco jiného, když vyrazíte do útoku, sevřete soupeře a plná hala začne bouřit, než když je za stejné situace ticho. Hrát teď doma není žádná výhoda,“ soudí Čihák před zápasem v Olomouci.

Ačkoliv Hanáci neprožívají zrovna úspěšné časy, v osmi zápasech posbírali pouhých šest bodů a už pětkrát po sobě nebodovali, tak kouč očekává tradičně urputnou bitvu. „Naposledy sice padli v Hradci 0:4, ale jsou to bojovníci a o to víc budou chtít nepovedenou sérii zlomit,“ říká Čihák. „Abychom uspěli, musíme hrát podobně jako v Budějkách. K dobrému forčekingu přidat jednoduchou a efektivní hru s pukem, z níž budou pramenit šance a góly,“ nastiňuje šéf plzeňské střídačky možnou cestu k zisku bodů.

A názor hráčů na střetnutí s olomouckými Kouhouty?

„Vzájemně se dobře známe, ať už z play-off nebo z běžné sezony. Hrají fyzický hokej, jsou urputní a je to s nimi vždy těžká práce,“ konstatuje obránce Peter Čerešňák. „Abychom mohli v Olomouci pomýšlet na bodový zisk, musíme být zodpovědní na puku, tlačit se do brány a být efektivní v zakončení,“ doplňuje zkušený slovenský bek, který předtím v Budějovicích zpečetil výhru Škodovky gólem na 5:1. „Šlo o můj první gól v sezoně. Malinko jsem si říkal, že už by bylo na čase, abych konečně taky něco proměnil a jsem rád, že to vyšlo,“ konstatuje s úsměvem 27letý borec.