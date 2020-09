Středočeši mají zatím padesátiprocentní úspěšnost, když prohráli v Karlových Varech (2:3) a porazili České Budějovice (5:2). Oba zápasy odehrál Radim Zohorna, který letos podepsal smlouvu s Pittsburghem Penguins a doma čeká na zahájení předsezonního kempu v zámoří.

„Boleslav je velice ambiciózní tým, má skvěle poskládané mužstvo se čtyřmi vyrovnanými útoky. Její hra je založena na bruslení a agresivitě, čímž jsou hodně nepříjemní a dokážou se tím soupeři dostat pod kůži. Musíme se na to nachystat, abychom dobře hráli s kotoučem,“ řekl trenér Škody Plzeň Ladislav Čihák (na snímku).

Přednosti Boleslavi lze eliminovat stejnými zbraněmi. „Určitě. Víceméně hrajeme stejný styl jako Boleslav. Takže si myslím, že to bude zápas nahoru dolů a že by se to mohlo divákům líbit,“ dodal kouč Plzně.

Indiáni na startu sezony porazili Spartu 5:3 a prohráli v Pardubicích 2:3 po prodloužení. Ve statistikách však mají nepříliš povzbudivý údaj, protože v obou zápasech inkasovali jeden gól při vlastní přesilovce. „Měli jsme na to s kluky poradu. Řekli jsme si k tomu, že musejí být zodpovědní i dozadu, hlavně po ztrátách puku. Víme, že i Mladá Boleslav hraje hodně agresivně, a právě do těchto brejků se bude chtít dostávat,“ uvedl Čihák.

Výsledkem je změna ve druhé přesilovkové pětici. „První jsem zatím nechal tak, jak byla. Takže uvidíme, jak to bude vypadat v zápase,“ doplnil Ladislav Čihák.

Na druhou stranu Škodovka dala jeden gól v oslabení…