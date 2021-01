V neděli hokejová Škoda Plzeň hostí Liberec, v pátek zajíždí do Vítkovic a hned v úterý se Indiáni utkají doma v dohrávce 12. kola s Mountfieldem HK.

Zápas čtvrté Škodovky se šestým a o sedm bodů horším týmem extraligového pořadí z Hradce Králové začne znovu bez diváků v Logspeed CZ Aréně v 17.00 hodin.

Půjde teprve o druhý střet obou celků v probíhající soutěži.

„Co si vzpomínám, minule v Hradci se nám zápas hodně povedl,“ ohlédl se do minulosti trenér Ladislav Čihák. „Vyhráli jsme 5:1, ale zároveň si uvědomuji, že Hradec je silný v obraně a v týmu je hodně statných silných kluků, co hodně dohrávají osobní souboje. V tom musíme být chytřejší a u mantinelů se s tím vypořádat. K tomu je třeba hrát bez faulů a nepouštět soupeře do přesilovek,“ nastiňuje cestu k zisku dalších bodů Čihák s tím, že pro Plzeň je v dané situaci každý soupeř těžký.

„Pokud ale budeme hrát dobře s pukem a zápas poctivě odmakáme, tak můžeme uspět. Síly nám rozhodně nedocházejí,“ vyhlásil bojovně hlavní kouč Škodovky.

Potvrzením Čihákových slov jsou poslední výsledky Indiánů.

Ačkoliv tým dál trápí početná marodka a klíčoví hráči budou chybět ještě pěkně dlouho (podle sportovního manažera Tomáše Vlasáka se dá návrat centrů Tomáše Mertla s Pavlem Musilem očekávat až někdy v únoru), tak je to zase ta dobrá nezlomná Plzeň.

V neděli škodováci v Brně udolali Kometu v prodloužení 3:2, když předtím dvakrát dotahovali náskok soupeře. Připsali si tak třetí výhru v řadě a sérii s alespoň jedním získaným bodem Indiáni natáhli na sedm utkání.

„Jsem strašně rád, že jsme si v prodloužení ten bod navíc vzali. Z Brna jsou dva body skvělé, klobouk dolů před mančaftem,“ smekl před výkonem týmu Čihák.

V extraligové tabulce sice Západočeši klesli na čtvrtou příčku, ale jen o skóre za Mladou Boleslav.

A co Mountfield?

Z minulých tří zápasů svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky vyhráli jen jediný. Doma porazili Litvínov, ale také dvakrát během pěti dnů padli v Praze se Spartou.

Naposledy v neděli podlehli Hradečtí na ledě nového extraligového lídra 1:4 a stěžovali si na drhnoucí koncovku.

„Neproměňovali jsme šance. Klíčová byla druhá třetina, v níž jsme měli velmi dobré příležitosti, ale nic jsme z toho nedali, což rozhodlo celé utkání,“ uvedl na klubovém webu střelec jediného hradeckého gólu Marek Zachar.

Po čtyřiceti minutách byl stav 1:1, jenže Sparta pak třemi góly zápas zlomila ve svůj prospěch.

Druhým nejproduktivnějším hráčem Hradce je se sedmi góly a devíti asistencemi plzeňský odchovanec Jakub Lev.