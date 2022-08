Jak náročný byl první trénink s mužstvem Škody?

Nespal jsem, protože jsem byl na cestě. Jsem utahaný. Je začátek sezony, tudíž všechno je těžší, navíc jsem v novém týmu a v novém prostředí. Věřím ale, že během pár dnů to bude dobré.

Co jste si stihl zjistit o extralize a Plzni?

Slyšel jsem o extralize, protože někteří kamarádi tuto soutěž hráli. Jako první jsem koukal na videa na youtube na fanoušky. Ti jsou pro mě důležití, před nimi chce hrát každý hokejista. Zjistil jsem, že v Plzni je o hokej zájem. Už se na fanoušky těším. Jako druhou věc jsem si zjišťoval polohu města, je blízko Prahy. Zajímalo mě, jak Plzeň vypadá, díval jsem se na fotky, abych věděl, jak vypadá centrum. Těším se, až si ve městě všechno projdu.

Zdroj: Martin Švec

Vaším staronovým spoluhráčem bude Ludwig Blomstrand. Mluvil jste s ním před, nebo až po podpisu smlouvy?

Bavili jsme se den po podpisu smlouvy. Ludwig mě sám kontaktoval, říkal mi, jak se mu tady líbí, že měl v Plzni skvělou sezonu. O Plzni měl jen pozitivní slova. S Ludwigem jsem hrál za švédské Södertälje, takže jsem mu v tomto věřil.

Znáte z týmu Škodovky ještě někoho?

Ne. Vím, že Sam Bitten také hrál za Södertälje, ale znám ho jen podle jména. Osobně znám pouze Ludwiga.

Hokejová Plzeň ulovila útočné eso. Přichází dánský střelec Meyer

Začínal jste být nervózní, když jste nikde neměl podepsanou smlouvu?

Nebyl jsem nervózní, protože na stole jsem měl nějaké nabídky. Mohl jsem se vrátit do Vídně. Než jsem před minulou sezonou přišel do Vídně, doufal jsem, že se mi povede získat angažmá v české extralize. Jelikož se to minulý rok ještě nepovedlo, jsem teď o to šťastnější, že nabídka přišla. Jsem nadšený, že mě čeká sezona v Plzni, protože extraliga byla tím, co jsem si přál. Kvůli městu a týmu se těším na start sezony.

Co čekáte od české extraligy a zkusíte ji porovnat s jinými soutěžemi?

Hrál jsem ve Švédsku, ve Finsku i mezinárodní soutěž ICEHL. Myslím si, že finská liga by mohla být podobná české extralize. Minulé sezony pro mě byly snazší, protože jsem se dokázal adaptovat. Díky své povaze dokážu zapadnout do kolektivui hokejově. Přizpůsobím se potřebám týmu.Budu potřebovat nějaký čas a přípravné zápasy ukáží, jak budu schopný se adaptovat.

Zahrajete fanouškům na kytaru po vítězném utkání jako kdysi Ryan Hollweg?

Kytaru jsem dostal teprve minulou sezonu od jednoho fanouška. Takže začínám a učím se, ale přes zimu zkusím něco natrénovat.

Co byste mohl zahrát?

Jednodušší a pomalejší písně. Třeba Eda Sheerana. Jak jsem řekl, začínám, takže na koncert to ještě není.

Zkusil byste to v play-off před fanoušky?

Do toho se nenechám zatlačit (smích).

Nicolai Meyer (vlevo) na prvním tréninku Škody Plzeň.Zdroj: Deník/Martin Švec