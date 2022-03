Národní hokejový tým vedený nově finským trenérem Kari Jalonenem zahájil v pondělí v Plzni vpodvečer první soustředění v přípravě na mistrovství světa. Český výběr se tu bude chystat do čtvrtka a vrcholem úvodní fáze pak budou dvě přípravná utkání s Rakouskem (6. dubna ve Znojmě a odveta 8. dubna v rakouském Linci).

Na seznamovacím kempu přivítal 62letý Jalonem s asistenty Martinem Eratem a Liborem Zábranským celkem 24 hráčů. A mezi nimi hned šest borců Škody Plzeň.

Zatímco útočník Petr Kodýtek a obránci Vojtěch Budík už v minulosti český dres oblékali, brankář Dominik Pavlát, obránci Lukáš Kaňák a David Kvasnička, který nahradil původně nominovaného Davida Jiříčka (zdravotní důvody), i útočník Martin Lang jsou nováčci.

Tím je ale i gólman Aleš Stezka, jenž v extralize hájí branku Vítkovic, ale narodil se v Plzni a s hokejem začal v nedaleké Třemošné. „Je to paradox, ale do Plzně jsem zatím jezdil jen jako soupeř,“ usmíval se 25letý brankář.

„Vůbec jsem nominaci nečekal. Je to odměna, radost i výzva,“ přidal se parťák z branky národního týmu a jinak soupeř Dominik Pavlát.

Spokojený byl po tréninkové premiéře s českým výběrem i Kari Jalonen.

„Bylo to naprosto skvělé! Opravdu jsem si to užil. Kluci odvedli na ledě dobrou práci. Takový start je vždycky dobrý. Do finále mistrovství světa máme něco přes šedesát dní, času je ještě dost,“ usmíval se kouč, který třeba tým Finska dovedl na světovém šampionátu ke stříbru.

Teď má finský stratég za úkol vrátit český hokej na výsluní. „Musíme jít ale den ode dne. Zatrénujeme si, poté odehrajeme dva zápasy s Rakouskem. A až pak budeme moudřejší,“ řekl Kari Jalonen. "Když poznáte nové lidi, je to vždy podobné. Potřebujete nějaký čas. Bavíme se o strategii, o trénincích. Je fajn, že máme tréninky už tento týden," zdůraznil.