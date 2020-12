Pauza pro vás skončila nedávno na Spartě. Jaké to bylo, naskočit zase do zápasu?

Na Spartě to bylo jen po dni na ledě, takže nic moc. Ale nyní už je to dobrý, hlavně fyzicky. Pochopitelně každá pauza je nepříjemná, a tak doufám, že mi zdraví vydrží.

Zranění, předtím zastavená extraliga. Asi není lehké neustále začínat.

Sezona je specifická. V hledištích nejsou lidi, zápasy nejdou po sobě, jak by měly. S někým jsme hráli už dvakrát, s dalšími, jako teď se Zlínem, se utkáme poprvé. Ale zase zápasy běží rychle po sobě, což mně vyhovuje.

Povzbuzuje vás pohled na tabulku a v ní druhou Plzeň?

Když se ohlédnu, tak plníme nějaký cíl. Pohybujeme se na horních místech, tým má sebevědomí a nezbývá si než přát, aby to vydrželo.

Když se váš útok teď znovu rozstřílel, pociťujete zvýšenou pozornost soupeřů?

Za ten čas už všichni vědí, že se snažíme hrát hokej v pohybu s tlakem na bránu, a zatím se nám daří. Loni nám to tam tolik nepadalo, rok předtím zase jo. Důležitý je, že jsme si s klukama sedli od první chvíle, co nás trenéři dali k sobě. A když se jeden dva zápasy nedaří, tak se z toho dokážeme dostat.

A váš recept na Zlín?

Hrajeme doma, a i když by to bylo lepší s diváky, tak i takhle je to jistá výhoda. Se Zlínem to nejspíš bude urputný hokej, ale budeme chtít podat znovu dobrý výkon a vyhrát.