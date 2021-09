K maximálnímu zisku nakročili Indiáni už v gólově bohaté první třetině a definitivně ho potvrdili dvěma trefami v závěrečné části.

Dvěma brankami a asistenci přispěl k výhře na severu lotyšský reprezentant Dzierkals.

Verva se Škodovkou se měly utkat už v přípravě, ale vzhledem ke střevní viróze v plzeňském týmu byly oba plánované zápasy zrušeny a oba celky tak na sebe narazily až v osmém extraligovém kole.

Hned v první třetině padlo pět branek, víc do domácí sítě. Přestřelku zahájili Západočeši. Godlu v litvínovské bráně nejprve propálil zleva Dzierkals a na 2:0 pro Plzeň zvýšil v přečíslení parádní trefou pod horní tyč Kantner.

Skóre se pak měnilo až v 16. minutě, kdy Hrbas čistým průstřelem od modré dostal Vervu na kontakt. Jenže chvíli poté Dzierkals na levém kruhu znovu mocně napřáhl a vrátil Plzni dvougólové vedení. Jenže ani to brankový účet úvodní části neuzavřelo. Vyloučeni byli rychle po sobě dva hosté a v přesile pět na tři Irving dělovkou zadělal na drama.

Náskok o gól však Škodovka uhájila i po čtyřiceti minutách, ačkoliv snížením povzbuzený Litvínov se v úvodu druhé třetiny dral za vyrovnáním.

Nadvakrát na plzeňského gólmana Furcha nevyzrál Jarůšek, neujala se ani Hrbasova rána a následná dorážka. Hra se poté znovu vyrovnala a bát se museli i domácí. Třeba po zaváhání před Godlou, kdy zblízka zakončoval Schleiss, nebo při ráně rozjetého Čerešňáka.

A v úvodu třetí části hosté soupeři odskočili o další gól. Schleiss zakroužil útočnou třetinou a přesnou ranou od modré propálil vše před sebou včetně Godly. Plzeň vedla 4:2.

Verva byla nucena ještě víc otevřít hru a v přečíslení po Dzierkalsově přihrávce pak Blomstrand do odkryté klece pátým gólem zpečetil výhru Západočechů.

Dokonce v oslabení mohl zakončit hattrick muž zápasu Dzierkals, ale i když na Godlu nevyzrál, tak nemusel smutnit. Plzeň s přehledem dotáhla zápas k vítězství a mohla se po drahném čase zase naplno radovat.

O zítřejším svátku čeká plzeňskou Škodovku doma zápas s Mountfieldem HK, s nímž do Plzně přijede coby asistent Ladislav Čihák, předtím dlouholetý kouč Škodovky.

Hlasy trenérů:

Vladimír Országh (trenér Litvínova): „Začali jsme dobře, ale víceméně první třetina byla jen v režii Plzně. Dali jsme jim hodně prostoru, nedostupovali jsme hráče, všechny souboje jsme prohrávali a z toho vznikal obrovský chaos uvnitř našeho pásma. Do druhé třetiny jsme nastoupili tak, jak jsme chtěli vstoupit do utkání. Nějaký sedm minut jsme měli tlak, bohužel jsme z něho nic nevytěžili. Čtvrtý gól Plzně nás srazil a z naší strany to pak byla už křeč. Gratuluji soupeři, vyhrál zaslouženě.“

Václav Baďouček (trenér Plzně): „Já jsem hrozně spokojený za tři body. Nám se povedla první třetina, vedli jsme 3:1, ale v závěru jsme si ji zkomplikovali dvojnásobným vyloučením. Zbytečný faul ve středním pásmu, posléze pak vyhození kotouče a následoval velký tlak od domácích, ale my to ustáli. Zlomový bod v utkání byl čtvrtý gól, který padl hned v první minutě třetí třetiny. Těší mě, že nepřišel náš tradiční kolaps z posledních zápasů, kdy jsme hráli také dobře, ale utkání jsme nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Dneska jsme si to pohlídali a chyby už jsme nezopakovali.“