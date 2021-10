Seveřané táhnou Škodovku vzhůru extraligou a jsou podepsáni i pod poslední výhrou 3:2 nad Pardubicemi. Dzierkals, který k vítězství nad Dynamem přispěl gólem a finální přihrávkou, byl v zápase vyhlášen nejlepším hráčem Plzně a navíc získal i speciální cenu – žlutou přilbu největšího makáče, kterého si volí sami hráči.

„Angažmá v Plzni a vůbec extraligu si zatím užívám. Daří se týmu, máme za sebou dlouhou bodovou sérii a teď věříme, že jsme načali další. Takže zatím vládne spokojenost. Sice jsem prošel už pár soutěží, každá je trošku jiná, ale hokej je pořád jen jeden,“ konstatoval s úsměvem lotyšský šikula se zkušenostmi z KHL. Do Plzně přišel až těsně před sezonou, ale činí se, jako by extraligu hrál řadu let. Ve 14 zápasech si připsal už 18 kanadských bodů za sedm gólů a 11 asistencí a aktuálně je už třetím mužem bodování celé soutěže.

Při vašem gólu stejně jako předtím při Thorellově trefě sáhli Pardubičtí ve snaze odvrátit nejhorší k trenérské výzvě. Nakonec neuspěli. Jak jste situace viděl vy? Věřil jste, že budou góly uznány?

Nejprve ano. Byl jsem dokonce přesvědčený, že oba góly musí platit, ale pak mě trochu nahlodal Mertlík (Tomáš Mertl), který jen krčil rameny a říkal, že je to padesát na padesát. Nakonec to dobře dopadlo (úsměv).

Co jste říkal bouřlivé atmosféře, která zápas s Pardubicemi provázela?

Už na předchozí zápas se Spartou přišlo zase víc lidí, teď na Pardubice to bylo ještě lepší a my si toho také vážíme. Hrát před takovou kulisou je skvělé a hodně nás to nakopává. Což zvlášť v takhle intenzivních zápasech, jako byly ty dva poslední, nám pomáhá.

Ze čtrnácti startů jste nebodoval jen ve dvou zápasech. Čekal jste, že se vám v novém angažmá bude až tak dařit?

Samozřejmě jsem rád, že se mi vede, ale důležitější je, aby se dařilo týmu. V hokeji je to nahoru dolů a my musíme dál bodovat. A jestliže jsme dneska vyhráli, tak je to skvělé, ale před námi jsou další zápasy a v těch také chceme uspět. A pokud k tomu nějak přispěji, tak jen dobře.

Škodovka se po nepovedeném startu v extralize rozjela. Tým si sedl, začali jste si víc věřit, nebo co bylo hlavním důvodem obratu k lepšímu?

Hned první zápas v Pardubicích na úvod soutěže byl z naší strany hodně špatný, ale uvnitř týmu jsme si to rozebrali. Řekli jsme si, co bylo špatně a co musíme změnit a myslím, že je to na naší hře znát.

Jak jste si vy osobně zvykal na české prostředí, na Plzeň?

Začátky byly trochu náročnější, ale už jsem si docela zvykl. Líbí se mi město i český hokej. Teď je tu se mnou i brácha, procházíme spolu Plzeň a poznáváme ho zblízka. Pocházím z velké rodiny. Kromě šesti sester mám i dva bratry, oba hokejisty – brankáře a obránce. A vždycky jsem to chtěl dotáhnout dál, než oni. Což se mi teď, když hraji za Plzeň, povedlo (úsměv).