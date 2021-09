Ve druhém kole si Dzierkals v domácí bitvě s mistrovským Třincem připsal premiérový gól za Plzeň. V přesilovce se prosadil z dorážky vlastní obráncem sražené střely. Na ledě strávil téměř 23 minut a výrazně přispěl k vítězství 3:2.

„Dát první gól v sezoně je zvlášť v novém angažmá strašně důležité. Mně se to povedlo hned v úvodním domácím utkání a mohl jsem si užít, jak fanoušci skandovali mé jméno. Zažil jsem to poprvé v kariéře. Úžasný pocit,“ rozplýval se 24letý reprezentant. Na západ Čech přišel Dzierkals z týmu KHL Dinamo Riga, ale hrál i ve finské lize a zkušenosti má také ze zámořských soutěží.

Co vám první zápasy o české extralize ukázaly?

Je to zase jiná liga, než jsem zatím měl možnost poznat. Je určitě kvalitní, o čem svědčíi fakt, že tu působí spousta skvělých hráčů z NHL. Jaká extraliga je, to teprve musím poznat, ale jsem moc rád, že tady můžu hrát.

A když to porovnáte s KHL?

V KHL se asi nehraje tak fyzicky náročný hokej. Nechodí se tolik do těla, není tam tolik hitů, jako bylo třeba v utkání s Třincem a je to víc o technice. Ve finské lize je to zase hlavně o rychlosti.

Bylo složité se tak rychle aklimatizovat v novém prostředí?

Ani ne. Sice jsem v Plzni jen krátce, ale kluci v kabině mě přijali skvěle a cítím se už být členem týmu. Navíc mi pomohlo, že jsem s lotyšským národním týmem hrál olympijskou kvalifikaci a přijel jsem dobře připravený. Teď jsme přišli o několik útočníků a o to víc bych chtěl týmu pomoct, abychom náročné období překonali.

Jak na vás zapůsobila atmosféra v plzeňské aréně?

Atmosféra byla skvělá. Bylo neuvěřitelné, že lidi fandili i během přerušení hry. A vůbec byli fanoušci úžasní. Zvlášť jejich chorály, které zpívaly celý zápas, se mi líbily. Něco takového jsem ještě nezažil.