ROZHOVOR/ Hokejisté Škody Plzeň uťali před reprezentační pauzou domácí výhrou nad Karlovými Vary sérii nezdarů a v extralize poskočili před Energii na desáté místo. Jenže k pohodě je na sklonku základní části soutěže stále daleko.

Plzeňský hokejista Jakub Lev v zápase s Litvínovem. | Foto: hcp

Indiáni vědí, že k pojištění účasti v předkole play-off, musí zabrat. A hned v týdnu po pauze je čeká porce čtyř utkání a bude to jízda.

Škodovka ji zahájí dnes doma, kde od 17.30 vyzve lídra z Pardubic, aby se pak ve středu utkala v Praze s druhou Spartou (19.00). V závěru týdne následují zápasy s Karlovými Vary a s posledním Kladnem.

„Jsme rádi, že jsme to po těch porážkách před pauzou zlomili. Dalo nám to víc klidu do tréninků i nějaké sebevědomí. Což se bude v zápasech se silnými soupeři hodit,“ říká útočník Jakub Lev. „Věříme, že v nadcházejících utkáních nějaké body urveme,“ vyhlašuje 33letý borec, který si zatím v plné porci 43 utkání připsal 12 gólů a 13 asistencí.

Znáte způsob, jak přemoci Pardubice, vyzrát na Spartu?

Chce to maximální nasazení, disciplínu a proměňovat šance. Nic jiného nepomůže. Těžko předpokládat, že proti takhle silným týmům budeme mít dvacet gólovek. Takže šance, co si vypracujeme, musí skončit v bráně. Aby to tak bylo, musíme být důrazní v zakončení, tlačit se za góly.



Jenže zrovna nízká produktivita je bolest, která Škodovku trápí. Co s tím?

Těžko mluvit obecně. Každý hráč má svou zodpovědnost, svou roli na ledě – někdo hraje kolem brány, další v rozích nebo víc na ploše. Každý musí začít u sebe a snažit se v zápasech odvést co nejlepší práci. Jen tak můžeme být úspěšní.



Jste desátí o 11 bodů před Mladou Boleslaví na třinácté příčce, první mimo pásmo předkola. Což je solidní náskok, ale jistotu nenabízí. Straší vás pohled do suterénu tabulky?

I kdyby tam byl rozdíl dvaceti bodů nebo tří, tak je to jedno. Nekoukáme nad sebe ani pod sebe a do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Možná dvě tři kola před koncem se můžeme na tabulku kouknout, ale teď je třeba se soustředit na sebe a na nejbližší zápas.



Závěr základní části absolvujete už bez hlavní opory, brankáře Dominika Pavláta, který odešel zrovna do Pardubic. Jak tohle vnímáte?

Já jsem od toho, abych hrál hokej a ne abych hodnotil rozhodnutí klubu. Jestli vedení prodá nebo přivede toho či onoho hráče, tak já s tím nic neudělám. Ale vím, že náš tým tak, jak teď je, bude hrát naplno a rvát se o co nejlepší výsledek.



S Pardubicemi jste zatím v sezoně třikrát prohráli. Je to aktuálně nejnepříjemnější soupeř v soutěži?

Dynamo má hodně kvalitní tým, čtyři silné lajny, jde o takový malý nároďák v extralize. Ale před pauzou dvakrát padli, nejsou neporazitelní, a i my je můžeme nachytat. Rozhodně proto uděláme maximum.



V sobotu se znovu utkáte s karlovarskou Energií, tentokrát pod širým nebem v Klingenthalu. Co od výjimečného utkání očekáváte?

Nejspíš to bude podobný zápas jako předtím v Plzni. Vypjatý boj o každý kousek ledu s emocemi, šarvátkami a snad i s pěknými góly. Derby bude mít extra náboj, já se těším, podobně to mají i kluci v týmu a věřím, že na své si přijdou i fanoušci.



Jenže se může hrát v dešti, což ovlivní kvalitu ledu a vůbec podmínky zápasu. To vám nevadí?

Jestli bude pršet nebo svítit sluníčko je úplně jedno, pro oba týmy to bude stejné. Já tam jedu pro tři body a to, v jakých podmínkách bude zápas probíhat, není podstatné.



Když se nedaří, burcujete jako jeden z nejzkušenějších v plzeňském týmu spoluhráče? Zvyšujete během zápasů v kabině hlas?

Rozhodně si k tomu řeknu své. Pokud vidím, že to chce zabrat, něco změnit, tak to vezmu na sebe a řeknu, co je třeba. Ale takových je nás v kabině víc. Není to o tom, že by mluvil jen jeden člověk.