Škodovka zahájil duel oproti úvodnímu utkání se změnami v útocích. Začala aktivně, jenže záhy museli hosté čelit dvojnásobnému oslabení a v přesile pět na tři zaúřadoval poprvé Mueller. Sjel si na pravý kruh a pálil z voleje.

Domácí vedení uklidnilo a pro Indiány bylo složité se prodrat k zakončení. Plzeňští si nepomohli v přesilovce, a to ani v úvodu druhé třetiny. To hráli čtyři na tři, jenže málem znovu inkasovali. Mueller po nájezdu s Kriegerem však minul branku.

V čase 30:36 už Vítkovičtí vedli 2:0, když v plzeňské síti skončil puk do clonícího Kocha. Škodovka však rychle odpověděla. Jen po minutce a půl vítkovického gólmana Stezku v početní výhodě konečně prostřelil Kodýtek.

Plzeň to výrazně nabudilo, tlačila se za vyrovnáním, Stezka se měl co ohánět, ale Plzeňští ho nepřekonali a na přelomu druhé a třetí části se zápas zlomil ve prospěch Ostravy.

Před druhou pauzou nejprve brankáře Svobodu překonal ranou na lapačku Lindberg a šestnáct sekund po přestávce Mueller přidal švihem čtvrtý vítkovický gól.

Hosté ještě bojovali, obránce Kaňák snížil, ale vykřesanou naději na srovnání škodováci neoživili, a to ani v závěru, kdy bez gólmana útočili v šesti.

Hlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Jsme šťastní, že jsme navázali na tři body z Litvínova. Byl to první domácí zápas před parádní kulisou, začali jsme dobře, ale poté nás zbrzdilo vyloučení. To samé bylo už v Litvínově, tohle by se nám nemělo stávat. Ale přečkali jsme to, pak jsme perfektně sehráli přesilovku pět na tři a šli jsme do vedení, což nás asi uklidnilo. Ve druhé části jsme byli slabším týmem, tahali jsme za kratší konec a byli rádi, že jsme neinkasovali více gólů. Naopak šťastným gólem v závěru druhé třetiny jsme šli do vedení 3:1 a na startu třetí odskočili. Dali jsme šťastné góly, ale to k hokeji někdy patří. Pak důslednou obranou už jsme soupeře k velkým šancím nepustili. Když už něco projde, tak nás drží Aleš Stezka. Jsem spokojený s body i s výkonem první pětky, ale potřebujeme, aby se přidaly i další.“

Miloš Říha (Plzeň): „Vítkovice jsou těžký soupeř, věděli jsme o jejich síle. První třetina byla z naší strany nervózní, bylo tam dost nepřesností. Ve druhé jsme se zvedli a hráli dobrý hokej. Měli jsme tlak, šance, bohužel po delším časovém úseku, kdy se k nám soupeř dostal, jsme okamžitě dostali druhý gól. Přesto jsme se do utkání vrátili a druhou třetinu byli lepší. Bohužel jsme lacině inkasovali třetí a čtvrtou branku po chybách. Jakmile soupeř odskočil o tři góly, tak už to bylo hodně těžké. Vítkovice výborně brání, ale nevzdali jsme se a zatlačili je, ale už jsme vstřelili jen jeden gól. Zklamání, nicméně podali jsme lepší výkon než doma proti Olomouci.“

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 4:2

Třetiny: 1:0, 2:1, 1:1. Branky a nahrávky: 8. Mueller (Krieger, Marosz), 31. Koch (Chlán, Lednický), 39. Lindberg, 41. Mueller (Krieger) - 32. Kodýtek (Rekonen, Kaňák), 46. Kaňák (Suchý, Hrabík). Rozhodčí: Hradil, Šír - Lederer, Synek. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 6409.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, J. Stehlík, Gewiese, Raskob, Koch - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Marosz, L. Krenželok - Bernovský, Lindberg, Fridrich - Lednický, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.

Plzeň: M. Svoboda - Zámorský, Piskáček, Houdek, Kaňák, Baránek, Budík, Kvasnička - Schleiss, Mertl, Meyer - Rekonen, Suchý, Hrabík - Sedlák, Kodýtek, Blomstrand - A. Dvořák, Bitten, Lang. Trenér: Baďouček a Říha.