„Vážím si toho, že mohu být lídrem zrovna Plzně. Klubu, kde přede mnou nosily kapitánské céčko osobnosti jako Milan Gulaš, Ondra Kratěna nebo Martin Straka. Vnímám to jako obrovskou poctu,“ řekl Jakub Kindl, kterého si za kapitána zvolili hráči.

Koho jste volil vy?

Petra Čerešňáka, což je nesmírně zkušený obránce. Znám ho už z dřívějška, v Plzni je snad osmou sezonu a jde stále nahoru. Je tahounem i slovenské reprezentace a pro mě to byla jasná volba. I proto jsem rád, že Peter bude mým asistentem, stejně jako Kody (Kodýtek), což je neskutečný pracant a další z lídrů mužstva.

Co myslíte, že při volbě rozhodlo ve váš prospěch?

Bylo to na klucích, koho si vyberou. Už předtím, když jsem byl v Plzni, tak jsem nějakou pozici měl, a když bylo třeba, řekl jsem si své. A tak to bude i nyní. V týmu se vzájemně podporujeme bez ohledu na to, kdo jaké písmeno nosí. Zkušených hráčů je v kabině víc, třeba Dominik Graňák, Mertlík (Mertl), Šlajska (Schleiss) i další, a potáhneme za jeden provaz.

Jakým vůdcem budete? Ostrým lídrem, nebo spíš tím, kdo se bude snažit poradit a uklidnit spoluhráče?

Něco už mám odehráno a jako mladého mě také cepovali. Bez toho to nejde. Nejvíc mi vadí, když se někdo fláká, ať v tréninku nebo ještě hůř v zápase. To mu to pak dám ostřeji najevo, ale jinak se těm mladším snažím předat hlavně své zkušenosti. Ale taky se musím soustředit na svou hru, abych byl platný pro tým. Takže když bude třeba, tak si určitě řeknu své, ale bude to i na těch dalších zkušených hráčích.

Nový ročník rozehrajete na ledě ambiciózních Pardubic a doma pak hostíte mistry z Třince. Co říkáte na takový začátek?

Začínáme venku, po roce a půl se bude hrát zase před diváky zaplněným stadionem, takže pod emocemi budou oba celky. Adrenalin v nás bude. Jak na soupeře vletíme, to neprozradím, ale chce to dobře začít. Dobrý začátek je důležitý.

V prvoligovém Šumperku nosí céčko váš mladší bratr Denis, takže dva kapitáni v rodině Kindlů?

Momentálně nevím, jestli má Denis céčko oficiálně přiklepnuté, ale bylo by to hezké, pokud by dva Kindlové byli kapitáni. Bráchovi to přeju, ale nebude smutný, ani pokud by to nevyšlo. Jen v tom písmenu to není.