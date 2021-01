Devatenáctiletý plzeňský odchovanec patřil v derby s Karlovými Vary ke klíčovým hráčům Škodovky a k výhře přispěl hned dvěma góly. Navíc je vstřelil během jediného střídání v rozmezí 25 sekund.

Na juniorském šampionátu se vám individuálně dařilo, pomohlo vám to při extraligové premiéře?

Ani ne. V extralize se hraje úplně jiný hokej, než byl ten na juniorském mistrovství světa, ale jsem rád, že jsem mohl nastoupit. Už předtím jsme se o tom s klukama bavili, že když nyní pár hráčů vypadlo, že by ta šance mohla přijít. Jsme rádi, že se to stalo a všichni tři, ještě Filip Přikryl a David Jiříček, jsme se to snažili trenérům v tom zápase vrátit.

Jak se vám hrálo v prvním útoku Škodovky s Milanem Gulašem a Petrem Kodýtkem?

Nastupovat s nejlepším hráčem extraligy a také s Kodym, který se neustále zlepšuje, byla skvělá zkušenost. A také jsem si to každou vteřinu užíval.

Co si budete pamatovat z 31. minuty derby, kdy jste dvakrát skóroval?

Určitě hit, který gólům předcházel. Krásnější jsem asi nikdy nedal.

Mohl byste své góly popsat?

Při tom prvním to byla docela náhoda. Na led měl jít Milan Gulaš, ale já mu tam omylem skočil. Snad jsem to tím gólem napravil. A ten druhej gól? Zůstal jsem sám před brankou, Petr Kodýtek puk dobře vyšťouchl a já se jen otočil a snažil jsem se hned pálit na bránu.

K oběma trefám vám jako první gratuloval váš parťák z české dvacítky David Jiříček. Chválil vás?

Byla to radost pro nás oba. Vzájemně si přejeme, před derby jsme se i trochu hecovali a jsem moc rád, že nám to takhle vyšlo.

Podle vašeho výkonu by se zdálo, že vás návrat ze šampionátu v Kanadě a problémy s aklimatizací nějak nepoznamenaly. Odpovídá to realitě?

Tak v den zápasu jsem byl od tří ráno na nohou (úsměv). Musel jsem si zvykat i na větší kluziště a jiné tempo extraligového zápasu. Bylo to víc na sílu a na chytrost. O to víc si cením, že to vyšlo parádně a že jsme vyhráli.