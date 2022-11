Jenže plzeňská Škoda po brankách Schleisse a Suchého otočila skóre.

„I když jsme nechtěli jít do čtyř, hráli jsme v první půli dvě oslabení a soupeř se dostal do vedení. Podařilo se nám však vyrovnat a věděli jsme, že třetí část bude o jedné brance,“ popisoval cestu za třemi body plzeňský trenér Petr Kořínek.

„Z naší strany byl výborný přístup, velká bojovnost. Věřili jsme, že to zvládneme, skvěle chytal Míra (Svoboda),“ pochválil kouč Škody svoje svěřence za druhé vítězství v řadě.

Na Honzu jsme neměli, uznal Pech po druhém místě v Praze

„Ty dva zápasy nám po Kladnu moc pomohly. Klukům jde nahoru sebevědomí. Ale jsme stále při zemi, máme mladý tým a jdeme pokorně do dalšího utkání,“ doplnil Petr Kořínek.

Díky včerejšímu vítězství poskočili Plzeňští s 32 body na šesté místo tabulky.

Přitom utkání se nezačalo vyvíjet dobře, Třinec v 10. minutě využil už po pěti vteřinách přesilovku při vyloučení Houdka. A podílel se na tom plzeňský odchovanec Jeřábek, jenž vystřelil od modré čáry a jeho ránu tečoval Daňo – 0:1.

Dvě minuty na to jel domácí Malát sám na Mazance, ale přestřelil a vzápětí Lang těsně minul branku hostů.

Škoda se dál tlačila za vyrovnáním, po buly pálil svižně Rekonen a třineckého gólmana pak nepřekonal kličkou do forhendu ani Bitten. V 17. minutě zase rána Kvasničky od modré prolétla těsně vedle tyče.

VIDEO: Interobal načepoval Ústí desítku, blýskli se čtyři dvougóloví střelci

Také ve druhé třetině se plzeňská snaha o srovnání stavu dlouho míjela účinkem. Velký tlak Indiánů ale vyústil ve 30. minutě jen v ránu Rekonena, kterou tečoval Kodýtek. Pak musel vytáhnout v přesilovce domácí gólman Svoboda zákrok při brejku Romana v oslabení a Voženílek ve 37. minutě trefil boční tyč domácí svatyně. Až 35 vteřin před druhou sirénou se Škoda dočkala, po přihrávce Kodýtka se prosadil Schleiss – 1:1.

Na začátku 47. minuty šli domácí do vedení. Střela Petra Zámorského se odrazila k Holešinskému, který posunul puk na lépe postaveného Suchého a ten zakončoval do prázdné branky – 2:1. Plzeňští už pak i přes power play Třince vítězství uhájili a získali další tři důležité body do tabulky.