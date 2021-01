„Jsme rádi, že jsme ten zápas zvládli a vyhráli jsme. Za sebou jsme měli sérii čtyř porážek, a i když výkony nebyly úplně špatné, tak jsme nebodovali. Teď jsme zase zabrali naplno a v dalším utkání na to budeme chtít navázat,“ prohlásil v sezoně autor osmi gólů (ve 13 zápasech).

Co všechno jste změnili proti nedávnému utkání s Hradcem, které jste v Plzni prohráli?

V tom minulém zápase byl Hradec lepší, ale my jsme to v hlavě nijak neměli. Chtěli jsme vyhrát a zvládli jsme to. Daleko víc jsme stříleli, což jsme v těch minulých zápasech neměli, a vyšlo z toho pět gólů.

Při vašem prvním gólu jste tečoval puk holí ve vzduchu a zásah se ještě zkoumal na videu. Byl jste si jist, že jste hokejku nezvedl nad dovolenou úroveň?

Já jsem si byl poměrně jistý, že jsem nic neporušil. Puk jsem tečoval dostatečně daleko od jejich brány a bylo to nízko, jenže gól platí až když ho potvrdí rozhodčí. Naštěstí to tak dopadlo, dostali jsme se do vedení 2:1 a věřím, že ten gól nás nakopl.

Nebylo to poprvé, kdy jste se prosadil chytrou tečí. Je to prvek, který trénujete?

Už v mládežnických kategoriích jsem hrával často přesilovky před soupeřovo bránou a možná mi to pomáhá. Ale hlavně nás trenéři nabádali, abychom se víc tlačili do brány, a vycházelo nám to. Gól z prostoru před brankou dal i Martin Lang a jsme za to rádi.

Zato váš druhý gól padl po parádní ráně.

Musím pochválit Honzu Eberleho za krásnou nahrávku. Skvěle mě uvolnil mezi kruhy a až jsem se divil, kolik mám času. Ale snažil jsem se neotálel, napálil jsem to na bránu a jsem rád, že to tam spadlo.

Byl to váš už třetí zápas v sezoně, kdy jste dal dvě a více branek. Čím si to vysvětlujete?

Fakt nevím. Každému se asi hraje líp, když dá v zápase první gól, ale já se hlavně snažím hrát to, co ode mě chce trenér. Jako mladý kluk musím odvádět nějakou práci a góly jsou potom odměnou, která mi může pomoct do budoucna zvednout sebevědomí.

Vás starší bratr Roman, rovněž útočník, sbírá v Českých Budějovicích zatím jen asistence, vy zase v Plzni až na jednu výjimku pouze góly. Hecujete se kvůli tomu nebo si vzájemně radíte?

S bráchou jsme ve spojení, voláme si, ale já mu rozhodně nemám co radit. Je zkušenější a vždy radil on mně. Já bráchovi věřím, že to brzy zlomí a bude mu to tam taky padat. Spíš se proto snažíme vzájemně povzbuzovat, protože psychická pohoda je hodně důležitá.